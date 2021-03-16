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【潮物速報】斯德哥爾摩品牌BYREDO期間限定店進駐IFC　首度引入皮具展示佛羅倫斯皮匠家族工藝

休閒消費 17:42 2021/03/16

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近年流行手掌般大的迷你手袋，BYREDO也有Blueprint超迷你手袋，用色相當亮麗。（$8,000）（品牌提供）

來自斯德哥爾摩的BYREDO最初以美容產品打入香港市場，但原來BYREDO的真正身份是一個品味生活品牌，2006年誕生，除了美粧產品，還有家居及配飾，5年前更發展了皮革用品系列，不過香港卻一直未有引入。最近品牌於ifc商場開設了期間限定店，終首度將其皮具系列帶到香港，店內的裝潢跟現有的專門店來得不一樣，讓大家認識另一面的BYREDO。

BYREDO期間限定店為期8個月，店中央的紅色木製產品展示枱成為了店內的焦點。（品牌提供）

期間限定店巧用鮮艷奪目的色彩及不同物料的質感去形成強烈對比，從而凸顯產品的簡約線條。店中央的紅色木製產品展示桌成為了店內的焦點，桌身會見到代表品牌的「B」字，充滿藝術味道，配上紫藍色的地氈、木屏風和金屬層架等，這正呼應了品牌秉持的初衷，以最優質的素材及原材料創造別具一格的產品，而且亦能達到品牌的理念──把記憶和情感融入產品和體驗中。

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一系列的皮製產品包括手袋、小型皮具如銀包、電話斜揹包，還有香水保護套等，產品以柔軟的西班牙羊皮巧製，有傳統白色馬鞍縫線細節，洋溢著經典奢華的格調。所有金屬飾件均以黃銅鑄造，並以磨砂銀光或啞面亮漆作潤飾。BYREDO的皮具產品於佛羅倫斯近郊一所小型家族工廠中精細打造，限定店更獨家提供即日個人化皮革燙印服務，正如品牌著名的香水系列，在秉承優秀傳統的同時，為大家帶來格調與喜悅。

地址︰中環國際金融中心商場1059C鋪（7072 8780）

記者︰梁靜詩

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