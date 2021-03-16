【親子好去處】樂富廣場舉辦「綠運會」　全新3萬呎戶外場免費玩8大新興運動

▲ 樂富廣場逾3萬呎戶外休憩用地，開放予市民免費借用場地及運動用品。（相片由有關機構提供）

樂富廣場為加強推廣綠色健康生活概念，繼早前打造近3,000呎的戶外都市農莊後，連接農莊的戶外休憩用地亦已開放予市民免費借用場地及運動用品，將新興運動融入社區，方便一家大細做運動及鍊強健體魄。

歐美日及本地原創

休憩用地佔地逾3萬呎，劃分為3大運動區域，包括草地區、球網區及平地區。市民可免費借用場地及運動用品，暢玩源自美國、歐洲、日本及本地原創的8大新興運動，包括芬蘭木柱、國皇棋、滾球、手綿球、匹克球、圈網球、地壺及布袋球。

新興運動入門門檻低、玩法多變，不單講求體能及身手敏捷，更考驗參加者的智慧及團體合作。

指定日子設有專業教練協助

由3月20日至4月25日的周末及公眾假期，樂富廣場會舉辦「Urban Retreat 綠運會」，現場將有專業教練介紹各項新興運動的玩法，市民可以免費試玩，更可在教練指導下提升技術。於指定日子亦會舉行示範比賽，邀請精英隊伍即場切磋。

活動期間，顧客只需於樂富廣場以電子貨幣累積淨消費額滿600元或以上，便可預約參加「Urban Retreat綠運會」、「都市農莊導賞團」及「創意彩繪盆栽工作坊」，讓一家大細在運動後繼續學習綠色生活小知識。

樂富廣場「Urban Retreat 綠運會」

日期：2021年3月20日至4月2 日 (逢星期六、日及公眾假期)

地點：九龍橫頭磡聯合道198號樂富廣場B區

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責任編輯︰林綺玲