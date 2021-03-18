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【靚太安樂窩】孝順女為退休媽媽改造380呎公屋　自學裝修技巧$600淘寶VR 3D設計圖

休閒消費 12:04 2021/03/18

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熱門 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

孝順女為退休媽媽裝修380呎公屋。

父母退休後，常常留在家，作為子女因工作未能常常陪伴，難免擔心父母在家中發生意外。一名80後孝順女為60多歲的媽媽改造住了30年的公屋單位，裝修成長者友善住宅，令媽媽的退休生活舒適又安全。

裝修前的情況：

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人民幣600元淘寶VR 3D圖

從事市場營銷王小姐與媽媽住在將軍澳380呎公屋單位30年，早前買下這單位進行大裝修。王小姐把單位全爆（除了主力牆，清拆所有牆壁），重新造水電喉、2個睡房、1個廁所、1個廚房及1個儲物房。

她透過網上的裝修群組自學裝修技巧，度尺及畫好心水平面圖後，與淘寶設計師商討設計效果，以人民幣600元淘寶購買VR 3D設計圖。她要讓媽媽看見效果圖，了解她是否喜歡，才開始工程。

點擊大圖了解裝修後的情況：

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貼心為媽媽設計安全配套

雖然媽媽現時活動自如，十分健康，但王小姐為日後年老時打算，如坐輪椅或用扶手架都可自由出入廚房、洗手間及睡房。因此，她擴大了廚房、廁所、睡房，而門框更比一般門框闊，闊1米。

此外，她特意採用意大利磚，廁所地板防滑度為R12，令媽媽不容易滑倒，相對安全。廁所改為浴廁分隔，用半掩玻璃門配浴簾的效果，浴室位置設有扶手及矮凳，減少媽媽在洗澡時發生意外。

廁所門由向內推的門，改為趟門，廁所內外都可解鎖打開廁所，萬一媽媽在廁所內跌倒，方便其他人救援。

點擊大圖了解裝修後的情況：

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廚房增設L型工作枱，可擺放食材及廚具，本來在廚房窗外的晾衫，則改為在廚房內晾衫，變得安全。

裝修費用：

王小姐指全屋裝修連酒店住宿花費約46萬，細項如下：

  • 淘寶VR 3D圖　¥600（HK$700）
  • 裝修連廚廁櫃　HK$23萬
  • 冷氣　HK$1.78萬
  • 訂造傢俱　HK$4.3萬
  • 全屋電器　HK$3萬
  • 磚　HK$4.2萬
  • 玻璃門連鋁閘　HK$1.7萬
  • 鋁窗　HK$0.6萬
  • 雜費 (保險，燈，鎖，電制，潔具，床，沙發，藝術漆等)　HK$4萬
  • 酒店住宿(3個月)　HK$3.3萬

同場加映：為家中長者裝修安樂窩，也可為他們煲養生湯水，強身健體，簡易湯療即睇【下一頁

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記者：王芷瑩

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