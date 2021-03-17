【本地展覽】4位跨世代藝術家筆下新舊香港風貌　欣賞老行業吹糖表演兼連串畫家講座【內附地址】

▲ Artspace K現正舉辦「仍然記得佢哋嗎？——藝術家筆下的香港老行業」特展，展現藝術家筆下的香港舊貌。圖為歐陽乃沾作品，中環唐樓一景。（Artspace K提供）

Artspace K現正舉辦「仍然記得佢哋嗎？——藝術家筆下的香港老行業」特展，邀請4位跨越四個世代的香港知名藝術家，展出70件以上畫作，包含油畫、水彩、鋼筆、水墨等，以傳統行業作為聚點，帶領觀眾重窺昔日香港風貌。

香港，從前是一個小漁村,在 60、70 年代經濟發展下，各行業與生活融合了中西的元素，發展出獨有的文化，如巷弄裡的士多、街邊的人力車、夜生活的舞廳及海上酒家等。

▲ 歐陽乃沾作品，舊式大牌檔。（Artspace K提供）

特展邀請4位跨越四個世代的香港知名藝術家：歐陽乃沾、沈平、劉啟舜及慧惠，用不同創作形式，透過畫筆以樸素、細膩及趣味的方式描繪出60、70年代至今被遺忘或消失的行業，看似平凡的日常，情感卻存在於每一幅畫的細節中，令看畫的人不知不覺回到昔日的香港生活氛圍中。藝術家們的作品為城市建立一座時空橋梁，再次聯結民眾與老行業，使他們的故事延續下去。

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藝術家介紹

歐陽乃沾

1931年生於廣東新會，7歲來港定居，自幼喜歡美術，自學各樣繪畫素材，尤其喜歡素描、速寫及水彩。作畫近七十年來，堅持戶外寫生，足跡遍及港九新界至大江南北，在90年代中期曾用5年時間踏足香港每一角落，完成速寫作品近二千幅。2008 年獲香港特區政府頒授榮譽勳章，表揚其藝術貢獻，被譽為香港傑出畫家。

▲ 沈平作品（Artspace K提供）

沈平

1947年生於北京，在上海長大，1963年去新疆烏魯木齊從事美術工作，1974年於浙江美術學院進修，1980年來港定居，曾擔任香港藝術發展局視覺藝術委員，香港中文大學和香港大學專業進修學院導師。

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到香港定居四十年的沈平，擅長水彩、油畫和水墨畫，能把水彩畫等西洋媒介融入於水墨之中，創造獨特又具實驗效果的水墨畫風。

▲ 劉啟舜作品，香港街景。（Artspace K提供）

劉啟舜

1968年生於香港，5歲時與家人移民加拿大，居住多倫多。因為熱愛藝術，所以他在大學時期選擇主修工商管理及藝術兩個學位，在90年代中期，大學畢業後，他決定回港創業，夥友從事時裝零售生意，事業發展興旺。

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淡出商界後，劉啟舜全身投入藝術創作，為自己藝術發展打開一片新的天空。其創作擅長以卡通人物或動物入畫，色彩鮮艷，處處流露出歡樂及積極的童真本色。

▲ 慧惠作品《鑿字胡丁強》（Artspace K提供）

慧惠

生於香港油麻地，2012年畢業於香港城市大學創意媒體學院文學士，主修電影。作為故事愛好者，她走訪香港各行各業的小店，除了以水性顏料紀錄他們的日常工作，更喜歡將他們的故事融入作品中。近年全力投入插畫、鐵閘畫、壁畫、教學及剪影工作。

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「仍然記得佢哋嗎？——藝術家筆下的香港老行業」特展

展覽日期：即日至 6 月 27 日

時間：11:00am-7:00pm（周二至周日，逢周一休息）

地點：Artspace K 香港淺水灣道 109 號影灣園商場G105-106

特展講座/活動

1.題目：「今天等我來：寫故事一次」

講者：慧惠

日期：4月3日（六）

時間:3:00 – 4:30 PM

2.題目：「走遍香港，享受寫生」

講者：歐陽應霽

特別嘉賓：翟宗浩

日期：5月1日（六）

時間：3:00至4:30pm

3.題目：「穿梭時光 ─ 從影像到畫布」

講者：劉啟舜

特別嘉賓：甄嘉璉

日期：6月5日（六）

時間：3:00至4:30pm

4.活動：「老行業 — 吹糖表演」

第一場日期：4月4日（日）

時間：2:00至5:00pm

第二場日期：6月13日（日）

時間：2:00至5:00pm

免費參與 | 報名可按此

編輯：葉翠華