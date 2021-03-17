【偽遊日本】D·PARK愉景新城變身日本高山老街　江戶建築打卡位+日本美食精品市集

▲ 「高山古い町」大手門，彷彿穿梭至江戶時代，大手門前更特設日式小商店及日式人力車打卡位。（商場提供）

疫情之下，大家已足足一年多未能外遊，大家想返鄉下的慾望必定有增無減！為解大家相思之苦，D·PARK愉景新城就將日本飛驒地區的人氣景點「高山老街」帶來香港，除了古色古香的布置，「高山老街食の祭」更有十多間日式小吃攤檔，而周末加推的「宮川朝市周末市集」就有大量日本精品及雜貨，大家拖定旅行喼去掃貨啦！

於3月27日至6月27日期間，D·PARK愉景新城將搖身一變變成飛驒地區（現在的岐阜縣北部）的高山老街，「高山老街」有「飛驒小京都」之稱，場內佈置成古色古香的高山街屋第，重塑濃厚的特色江戶風情。一字排開的棟棟格子老房，格子建築配合日式窗戶、閣樓及門牌等，塑造出老街古樸風情，每個場境都是不能錯過的打卡位。

▲ 日本匠人的工藝擺設。（商場提供）

「高山老街食の祭」為各位帶來逾14間日式小吃攤檔，包括一系列佐酒小吃、燒酌、特色甜食︰和牛壽喜燒、各式日本串物、大阪燒、、銅鑼燒、飛驒牛食材，以及多款日本酒等，讓你品嘗到最地道的日本滋味，大家更可體驗日本茶道文化。

3月27日起，每逢周末及公眾假期更舉行「宮川朝市週末市集」，以宮川朝市為主題，把江戶時代延續至今的日系元祖市集情懷仿傚出來。場內多達40檔以白色帆布搭建出來的小帳篷攤檔，包括自家精心設計的和風手作及地道日本精品及餐具等，日本迷當然要買個夠。

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D·PARK愉景新城「高山老街食の祭」

日期︰3月27日至6月27日

時間︰中午12時至晚上9時

地點︰D・PARK愉景新城 L1

D·PARK愉景新城「宮川朝市週末市集」

日期︰3月27日起每逢周末及公眾假期 / 加開復活節假期4月2日至6日

時間︰中午12時至晚上8時

地點︰D・PARK愉景新城 L1

記者︰梁靜詩