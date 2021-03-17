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【養生湯包】CheckCheckCin推5款加熱即飲湯包　具清熱+袪濕+滋潤+減壓+瘦身功效適合孕婦【附優惠詳情】

休閒消費 12:52 2021/03/17

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CheckCheckCin推出養生加熱即飲湯包《飲湯 Soup Pack》系列。（圖片由CheckCheckCin提供）

主打養生米水的CheckCheckCin最近推出養生加熱即飲湯包《飲湯 Soup Pack》系列，5款湯包分別有清熱、袪濕、滋潤、減壓及瘦身等功效，有助大家調理身體。

全新《飲湯 Soup Pack》系列，五款湯包綜合了都市人最常見的症狀及體質並分成五大類：清熱、袪濕、滋潤、減壓及瘦身等，讓大家輕易選取適合自己症狀及體質的湯水。只要將湯包加熱3至5分鐘即可飲用，十分方便。

點擊大圖了解湯包及試飲優惠詳情：

    點擊圖片放大
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100%香港製造無添加

湯包皆由 CheckCheckCin 自家廠房燉製而成，100%香港製造，不添加任何味精、添加劑、防腐劑及人工色素，並嚴選新鮮食材。

其中「減壓 —— 五指毛桃烏雞湯」先以原隻烏雞雞殼熬製成雞湯，再把烏雞雞肉與其他材料加入雞湯中隔水燉製，讓雞汁精華融入湯水之中的同時，雞肉又能保持嫩滑。

適合孕婦及素食人士飲用

此外，五款加熱即飲湯包的食材適合孕婦飲用，孕媽媽可根據體質及身體狀況來選擇湯包，懷孕期亦能繼續「飲靚湯」；而當中的黃耳百合湯，適合素食人士飲用。

售賣點：CheckCheckCin網站、6間門市分店

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責任編輯：王芷瑩

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