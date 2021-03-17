【復活節Staycation】香港JW萬豪酒店限時快閃假期住宿　包自助早餐及晚餐兼有兒童活動【內附連結】

▲ 香港JW萬豪酒店推出兩款復活節住宿優惠套餐，最適合一家大細去玩。(酒店提供)

復活節假期將至，香港JW萬豪酒店推出兩款住宿優惠套餐，適合一家大細去玩，價錢約二千多元，已包住包食及包玩，相當划算。

▲ 客人可以入住1晚豪華客房。(酒店提供)

兩款住宿優惠分為室內及戶外，室內之選是「樂享萬豪．復活節繽紛家庭住宿優惠」，日期為4月2日至6日，只有5天(須於3天前預訂)，價錢由2,180元起，客人可入住酒店豪華客房、自助早餐3位(包括2位成人及小童)、JW萬豪宴會廳120分鐘自助午餐或晚餐3位(包括2位成人及1位小童)，小朋友可在在自助餐時段免費參與多項室內兒童遊戲，包括爆谷及棉花糖專區、夾公仔機、繽紛氣球及趣意照相角等，小朋友一定很開心。

▲ 自助早餐食物豐富。(酒店提供)

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另一個住宿優惠為戶外的「旅享萬豪．戶外度假之旅」，日期由4月1日至6月30日(須3天前預訂)，由2,100元起，可入住酒店豪華客房、在客房內免費享用迷你吧1次、自助早餐3位(包括2位成人及1位小童)，以及JW野餐籃一個，客人可在添馬公園的翠綠草坪上享受戶外野餐樂趣，食物更十分豐富，包括包括迷你Moet & Chandon香檳1瓶、精選紅酒半支裝1瓶、橙汁3瓶、凱撒沙律、公司三文治、熱狗卷、雜莓杯、鬆餅、薯片、兒童玩具，以及野餐墊，可享受溫暖的春日陽光。

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▲ 客人選擇「旅享萬豪．戶外度假之旅」，可以在添馬公園的翠綠草坪上野餐。(酒店提供)

查詢：2810 8366

記者：招美寶