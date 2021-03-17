  • 28°C
香港時間 : 2021317日 (週三) 13:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【復活節Staycation】香港JW萬豪酒店限時快閃假期住宿　包自助早餐及晚餐兼有兒童活動【內附連結】

休閒消費 12:32 2021/03/17

分享：

熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

香港JW萬豪酒店推出兩款復活節住宿優惠套餐，最適合一家大細去玩。(酒店提供)

復活節假期將至，香港JW萬豪酒店推出兩款住宿優惠套餐，適合一家大細去玩，價錢約二千多元，已包住包食及包玩，相當划算。

客人可以入住1晚豪華客房。(酒店提供)

兩款住宿優惠分為室內及戶外，室內之選是「樂享萬豪．復活節繽紛家庭住宿優惠」，日期為4月2日至6日，只有5天(須於3天前預訂)，價錢由2,180元起，客人可入住酒店豪華客房、自助早餐3位(包括2位成人及小童)、JW萬豪宴會廳120分鐘自助午餐或晚餐3位(包括2位成人及1位小童)，小朋友可在在自助餐時段免費參與多項室內兒童遊戲，包括爆谷及棉花糖專區、夾公仔機、繽紛氣球及趣意照相角等，小朋友一定很開心。

自助早餐食物豐富。(酒店提供)

按此訂房

另一個住宿優惠為戶外的「旅享萬豪．戶外度假之旅」，日期由4月1日至6月30日(須3天前預訂)，由2,100元起，可入住酒店豪華客房、在客房內免費享用迷你吧1次、自助早餐3位(包括2位成人及1位小童)，以及JW野餐籃一個，客人可在添馬公園的翠綠草坪上享受戶外野餐樂趣，食物更十分豐富，包括包括迷你Moet & Chandon香檳1瓶、精選紅酒半支裝1瓶、橙汁3瓶、凱撒沙律、公司三文治、熱狗卷、雜莓杯、鬆餅、薯片、兒童玩具，以及野餐墊，可享受溫暖的春日陽光。

按此訂房

客人選擇「旅享萬豪．戶外度假之旅」，可以在添馬公園的翠綠草坪上野餐。(酒店提供)

查詢：2810 8366

記者：招美寶

相關文章

【復活節2021】Ritz-Carlton推復活節親子活動　小朋友於海拔420米高空模擬飛行體驗做機師【附更多活動介紹】
11:26 2021/03/16
【復活節2021】Ritz-Carlton推復活節親子活動　小朋友於海拔420米高空模擬飛行體驗做機師【附更多活動介紹】
【酒店下午茶】W酒店推黑松露主題下午茶　兩位538元品嘗10款矜貴美食
10:50 2021/03/11
【酒店下午茶】W酒店推黑松露主題下午茶　兩位538元品嘗10款矜貴美食
【酒店自助餐】諾富特世紀酒店推6折泰式自助晚餐　讚好酒店FB或追蹤IG即可享優惠
12:01 2021/03/16
【酒店自助餐】諾富特世紀酒店推6折泰式自助晚餐　讚好酒店FB或追蹤IG即可享優惠
復活節 酒店 住宿 熱狗 三文治 香檳 自助餐 晚餐 午餐 早餐

最高瀏覽

【虐殺女童】幼稚園教師供稱女童在校內早餐要求更多食物　曾一次吃了3碗麵
14:20 2021/03/16
【虐殺女童】幼稚園教師供稱女童在校內早餐要求更多食物　曾一次吃了3碗麵
【仁醫父子】屯門仁醫從不計較診金工作至生命最後一天　醫生兒子：傳承衣缽做好醫生
16:58 2021/03/15
【仁醫父子】屯門仁醫從不計較診金工作至生命最後一天　醫生兒子：傳承衣缽做好醫生
【食不安心】黑心工廠每日用漂白粉漂白千噸山藥　工人：我們不吃漂白的只吃原色山藥
16:00 2021/03/16
【食不安心】黑心工廠每日用漂白粉漂白千噸山藥　工人：我們不吃漂白的只吃原色山藥