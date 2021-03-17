  • 28°C
香港時間 : 2021317日 (週三) 13:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打卡呃like】The ONE x 日本IG人氣插畫家Keigo首個大型裝置　櫻花樹下厭世鱷魚先生8個超靚打卡位

休閒消費 12:15 2021/03/17

分享：

熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

日本百萬人氣插畫家Keigo聯乘The ONE商場，設立大型立體裝置【The ONE x 鱷魚先生 我的復活節不可能那麼壞】。（商場提供）

今個復活節日本人氣插畫家Keigo（河尻圭吾）會聯乘尖沙咀The ONE，由3月27日至5月2日期間推出其全港首個大型立體裝置「The ONE x 鱷魚先生 我的復活節不可能那麼壞」，有8大爆笑打卡位，粉絲不容錯過。

Keigo是日本人氣插畫家，憑住創意無限的插畫一夕爆紅，早前出版的圖文作品集《我的生活不可能那麼壞》在港台熱銷，IG粉絲更高達逾100萬。

其作品主要描繪不同動物角色在日常生活中所遇到各種難以解決的無奈，看似悲慘的「放負」情節，其實正以「沒有最壞、只有更壞」的反向哲學思維，鼓勵大眾要樂觀看開點，以新奇獨特的視角逗笑無數年輕人。

    點擊圖片放大
    +2

活動期間The ONE的UG2中庭將會變成一片櫻花林，Keigo筆下的治癒主角會來一趟賞櫻Glamping（Glamorous Camping）之旅，包括有法包的旅行車、樹懶的超…慢…速…日常、長頸鹿的滑梯「樂」、華麗露營木屋、胖臉松鼠盪鞦韆及厭世鱷魚先生的無奈等，同時以8大夢幻粉紅華麗露營秘境滿足港人外遊賞櫻的心願。

記者︰黃依情

相關文章

【商場速報】Disney15米長櫻花步道登錄MOKO新世紀廣場　3大打卡位另設迪士尼花季主題限定店
13:39 2021/03/11
【商場速報】Disney15米長櫻花步道登錄MOKO新世紀廣場　3大打卡位另設迪士尼花季主題限定店
【偽遊日本】D·PARK愉景新城變身日本高山老街　江戶建築打卡位+日本美食精品市集
今日 11:41
【偽遊日本】D·PARK愉景新城變身日本高山老街　江戶建築打卡位+日本美食精品市集
【商場展覽】啟田商場聯乘本地人氣藝術家B.Wing　設6大打卡位限定展覽融入AR效果
17:58 2021/03/10
【商場展覽】啟田商場聯乘本地人氣藝術家B.Wing　設6大打卡位限定展覽融入AR效果
The One 櫻花 日本 商場 復活節 露營 尖沙咀

最高瀏覽

【虐殺女童】幼稚園教師供稱女童在校內早餐要求更多食物　曾一次吃了3碗麵
14:20 2021/03/16
【虐殺女童】幼稚園教師供稱女童在校內早餐要求更多食物　曾一次吃了3碗麵
【仁醫父子】屯門仁醫從不計較診金工作至生命最後一天　醫生兒子：傳承衣缽做好醫生
16:58 2021/03/15
【仁醫父子】屯門仁醫從不計較診金工作至生命最後一天　醫生兒子：傳承衣缽做好醫生
【食不安心】黑心工廠每日用漂白粉漂白千噸山藥　工人：我們不吃漂白的只吃原色山藥
16:00 2021/03/16
【食不安心】黑心工廠每日用漂白粉漂白千噸山藥　工人：我們不吃漂白的只吃原色山藥