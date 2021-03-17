【打卡呃like】The ONE x 日本IG人氣插畫家Keigo首個大型裝置　櫻花樹下厭世鱷魚先生8個超靚打卡位

▲ 日本百萬人氣插畫家Keigo聯乘The ONE商場，設立大型立體裝置【The ONE x 鱷魚先生 我的復活節不可能那麼壞】。（商場提供）

今個復活節日本人氣插畫家Keigo（河尻圭吾）會聯乘尖沙咀The ONE，由3月27日至5月2日期間推出其全港首個大型立體裝置「The ONE x 鱷魚先生 我的復活節不可能那麼壞」，有8大爆笑打卡位，粉絲不容錯過。

Keigo是日本人氣插畫家，憑住創意無限的插畫一夕爆紅，早前出版的圖文作品集《我的生活不可能那麼壞》在港台熱銷，IG粉絲更高達逾100萬。

其作品主要描繪不同動物角色在日常生活中所遇到各種難以解決的無奈，看似悲慘的「放負」情節，其實正以「沒有最壞、只有更壞」的反向哲學思維，鼓勵大眾要樂觀看開點，以新奇獨特的視角逗笑無數年輕人。

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活動期間The ONE的UG2中庭將會變成一片櫻花林，Keigo筆下的治癒主角會來一趟賞櫻Glamping（Glamorous Camping）之旅，包括有法包的旅行車、樹懶的超…慢…速…日常、長頸鹿的滑梯「樂」、華麗露營木屋、胖臉松鼠盪鞦韆及厭世鱷魚先生的無奈等，同時以8大夢幻粉紅華麗露營秘境滿足港人外遊賞櫻的心願。

記者︰黃依情