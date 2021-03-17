【開心速遞】與楊思琦分手10年終步出陰霾　李泳豪與女友計劃明年結婚

▲ 與楊思琦分手10年終步出陰霾，李泳豪與新歡拍拖數月已見家長。

李泳豪與楊思琦長達9年的一段情，雖然分手到今已10年，至現在仍然不時被提起。長期維持單身的李泳豪，最近被媒體影到結識了來自台灣的新歡Agnes，更視女友為結婚對象，拍拖數月已見過家長，而且Agnes更甚得未來老爺和奶奶李家鼎、施明的歡心。

即將踏入41歲的李泳豪，最為熟知就是他與楊思琦的一段戀情。10年前二人分手後，李泳豪曾短暫地跟中韓混血兒Miki拍拖兩個月，但此後見他一直維持單身，專心發展其餐飲事業及玩賽車「飄移」。

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女友得鼎爺施明歡心

近日有媒體影到李泳豪、雙胞胎哥哥李泳漢、姪仔Alfie以及媽媽施明外出，同行還有李泳豪的新歡、來自台灣的Agnes。

據悉，李泳豪與Agnes拍拖只得數月，女方卻已經融入家中，深得未來老爺和奶奶歡心。

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李泳豪準備明年結婚

Agnes的社交網站見到有她與愛犬的合照，與李泳豪同屬愛狗之人，她亦非常識做，經常轉發未來老爺李家鼎的影片幫忙宣傳。

鼎爺曾見過Agnes數次，對她十分滿意，並揚言希望兒子盡快結婚。李泳豪接受媒體訪問表示，已經視女方為結婚對象，希望明年能夠步入禮堂。

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與拍拖楊思琦9年

李泳豪於2002年因拍攝劇集《血薦軒轅》與港姐楊思琦結緣，二人相戀9年，二人已達談婚論嫁階段。

可是於2011年中，楊思琦突然單方面宣布分手，當時各人對分手內容持不同版本成為城中熱話。

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當時形象清純的楊思琦，同年搭上跳水運動員吳帥，翌年3月突然誕下女兒楊卓穎（Krystal），雖然有指女兒生父是吳帥，不過楊思琦一直未有公佈女兒父親的身份。

在去年初，楊思琦再當人母誕下兒子，她表示自己已經跟「丈夫」註冊，不過身份與長女父親一樣一直成謎。

同場加映：樊亦敏訪問