【酒店下午茶】Ritz-Carlton聯乘珠寶品牌推春日意式下午茶　反傳統炮製三文魚檸檬醬西西里芝士卷

▲ Ritz-Carlton聯乘珠寶品牌推春日意式下午茶。（圖片由酒店提供）

香港麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton）與意大利國際高級珠寶品牌Pomellato寶曼蘭朵合作，於2021年4月1日至5月31日期間推出「Art of Italian」下午茶，意式茶點擺放在鞦韆造型的下午茶架上，高貴奪目。

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自1967年起，Pomellato寶曼蘭朵已在意大利米蘭工坊創作出無數絢麗瑰寶，今次與Ritz-Carlton合作推出四款鹹點和六款甜點，置於鞦韆造型的下午茶架上，以意大利的飲食文化為創作靈感。

鹹點方面，酒店廚師特意一改傳統，把西西里傳統甜品Cannoli芝士卷變成煙三文魚檸檬醬西西里芝士卷，保留著香脆鬆化的外殼，內裡注滿了自家製煙三文魚芝士慕絲，再以檸檬醬加以點綴，帶來驚喜。

甜點方面，紅桑子香醋意式奶凍是精選之一。廚師特以在奶滑濃鬱的奶凍上加上酸甜美味的糖漬紅桑子和意大利香醋，打造出完美的味覺平衡。

客人凡惠顧雙人「Art of Italian」下午茶即可獲贈邀請咭一張 ，於2021年4月1日至5月31日期間親臨Pomellato寶曼蘭朵圓方店感受一個獨特的意大利米蘭珠寶體驗。

「Art of Italian」下午茶詳情：

日期：2021年4月1日至5月31日

時間：下午3時15分至5時15分

地點：香港麗思卡爾頓酒店103樓Café 103

價錢：每位港幣$418，兩位港幣$698 (2021年4月2至6日除外)；每位港幣$428，兩位港幣$728 (2021年4月2至6日)

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責任編輯：王芷瑩