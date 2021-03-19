【靚太安樂窩】80後夫婦熱愛日本和風氣息　70萬裝修首置單位添置一系列木工藝品

▲ 鍾情日本文化的夫婦將「和風」設計融入單位中。

港人熱愛日本文化，要是將「和風」融入家中，即使足不出戶，亦有置身日本的感覺。今集《靚太安樂窩》帶大家參觀位於將軍澳緻藍天的780呎單位，單位設計主要針對偏好日系元素的屋主，設計師將單位改造成充滿「日式」和「禪意」的風格，滿足屋主夫婦簡約主義的追求。

點擊大圖查看更多相片：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

曾留學日本 偏愛日系極簡設計

這個充滿和風氣息的家是一對年輕夫婦首次置業的單位。由於女戶主曾在日本留學，而二人非常熱愛日本文化，更常到當地旅行，加上迎接新生命的來臨，所以便購入單位，並裝修成日式小屋。

客飯廳

一幅連接客飯廳的抹茶綠色牆面，配上同色調牆紙，凸顯出濃厚的和風氣息。由於屋主愛好收藏品，所以特意打造展示櫃，配合不同素材特性的牆紙及燈光佈置，打造立體感覺。

點擊大圖查看更多相片：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

房間

主人房以簡潔白色的牆面、天然木質色調的傢俱配搭日式地席，同時加設木質紋理高櫃和地台，打造日系睡房極簡設計之餘，又可增添收納空間。

客房

因為屋主有彈奏古箏及泡茶的興趣，所以設計師善用窗台的特大面積和採光優勢，加設日式障子拉門設計把客房改造成榻榻米室。而地台底部設計亦可增加收納位置，使客房同時兼具休憩性及實用功能。

（廚房及廁所沒有重新裝修）

工程詳情：

裝修時間：大約3個月

總費用：約70萬

現場木器， 傢俬及所有門 $460,000

冷氣 $80,000

電力 $50,000

油漆 $40,000

前期及雜項 $30,000

清拆 $20,000

泥水 $20,000

資料來源：am PLUS Designs Ltd.

分享你的裝修心得、上車故事，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

同場加映：伍文生親自示範「快靚正」便當【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：張懿慧