  • 27°C
香港時間 : 2021319日 (週五) 14:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 失憶24小時 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【靚太安樂窩】80後夫婦熱愛日本和風氣息　70萬裝修首置單位添置一系列木工藝品

休閒消費 13:34 2021/03/19

分享：

熱門 失憶24小時 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

鍾情日本文化的夫婦將「和風」設計融入單位中。

港人熱愛日本文化，要是將「和風」融入家中，即使足不出戶，亦有置身日本的感覺。今集《靚太安樂窩》帶大家參觀位於將軍澳緻藍天的780呎單位，單位設計主要針對偏好日系元素的屋主，設計師將單位改造成充滿「日式」和「禪意」的風格，滿足屋主夫婦簡約主義的追求。

點擊大圖查看更多相片：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

曾留學日本 偏愛日系極簡設計

這個充滿和風氣息的家是一對年輕夫婦首次置業的單位。由於女戶主曾在日本留學，而二人非常熱愛日本文化，更常到當地旅行，加上迎接新生命的來臨，所以便購入單位，並裝修成日式小屋。

客飯廳

一幅連接客飯廳的抹茶綠色牆面，配上同色調牆紙，凸顯出濃厚的和風氣息。由於屋主愛好收藏品，所以特意打造展示櫃，配合不同素材特性的牆紙及燈光佈置，打造立體感覺。

點擊大圖查看更多相片：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

房間

主人房以簡潔白色的牆面、天然木質色調的傢俱配搭日式地席，同時加設木質紋理高櫃和地台，打造日系睡房極簡設計之餘，又可增添收納空間。

客房

因為屋主有彈奏古箏及泡茶的興趣，所以設計師善用窗台的特大面積和採光優勢，加設日式障子拉門設計把客房改造成榻榻米室。而地台底部設計亦可增加收納位置，使客房同時兼具休憩性及實用功能。

（廚房及廁所沒有重新裝修）

工程詳情：

裝修時間：大約3個月

總費用：約70萬

  • 現場木器， 傢俬及所有門 $460,000

  • 冷氣 $80,000

  • 電力 $50,000

  • 油漆 $40,000

  • 前期及雜項 $30,000

  • 清拆 $20,000

  • 泥水 $20,000

資料來源：am PLUS Designs Ltd.

分享你的裝修心得、上車故事，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

同場加映：伍文生親自示範「快靚正」便當【下一頁

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：張懿慧

相關文章

【靚太安樂窩】三兄弟夾40萬裝修30年殘舊公屋　間隔大改造讓父母住得舒適安享晚年
16:50 2021/03/03
【靚太安樂窩】三兄弟夾40萬裝修30年殘舊公屋　間隔大改造讓父母住得舒適安享晚年
【靚太安樂窩】客廳放復古遊戲機玩味十足　模型迷爸爸115萬打造「大男孩」家居
18:19 2021/03/08
【靚太安樂窩】客廳放復古遊戲機玩味十足　模型迷爸爸115萬打造「大男孩」家居
【靚太安樂窩】夫婦首次置業85萬裝修400呎單位　結合蜜月回憶打造獨特希臘藍白小屋
12:02 2021/03/16
【靚太安樂窩】夫婦首次置業85萬裝修400呎單位　結合蜜月回憶打造獨特希臘藍白小屋
首次置業 將軍澳 緻藍天 設計師 設計 家電 家品 裝修設計 建材 私人屋苑

最高瀏覽

【AA制夫妻】分床睡從不牽手做家務計時薪　日夫婦揭終極AA制生活︰我們好幸福
18:28 2021/03/18
【AA制夫妻】分床睡從不牽手做家務計時薪　日夫婦揭終極AA制生活︰我們好幸福
【絕版手袋】嫌絕版白色Chanel手袋太單調　5歲女手繪自畫像加簽名媽媽崩潰
16:53 2021/03/18
【絕版手袋】嫌絕版白色Chanel手袋太單調　5歲女手繪自畫像加簽名媽媽崩潰
【最美外婆】50歲凍齡婆婆湊孫被當母子　新手媽呻壓力大︰我媽保養得太好
13:44 2021/03/16
【最美外婆】50歲凍齡婆婆湊孫被當母子　新手媽呻壓力大︰我媽保養得太好