【復活節2021】黃金海岸推復活節親子活動　玩遊戲有機會贏取酒店免費住宿【附遊戲詳情】

▲ 黃金海岸舉辦「黃金海岸「 掃碼」親子尋蛋樂 2021」活動。（圖片由商場提供）

復活節快到，小朋友可暫時放下家中的網上課堂，和家長出外走走，盡情放電。黃金海岸舉辦「黃金海岸「 掃碼」親子尋蛋樂 2021」活動，首推尋蛋「掃碼」化，家長和小朋友有機會贏豐富禮品。

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「掃碼化」尋蛋兼贏豐富禮品

「黃金海岸親子尋蛋樂」為復活節標誌活動。今年於4月1-6日以掃碼形式舉行。參加的家庭只需透過智能手機，於黃金海岸酒店、商場、大草地各個地方、尋找印有二維碼的復活蛋並掃描，以獲取積分，分數越高，禮品越豐富，有機會贏取香港黃金海岸酒店免費住宿、家庭攝影禮券、餐飲禮券等，總值超過$880,000，讓大人、小朋友都盡情歡樂，滿載而歸！

此外，參加者除可參與尋蛋外，更可參與夾蛋、扭蛋及攤位遊戲，贏取額外獎品。商場亦設有有獎攤位遊戲，讓大小朋友一展身手！

為了讓大家安心盡情尋蛋，大會亦特別採取分時段進場及人流限制，維持適當社交距離及減少物件接觸，大家可玩得安心！

酒店親子住宿計劃

香港黃金海岸酒店現正亦推出「繽紛復活節玩樂假期」一晚或兩晚住宿計劃。住宿計劃套票包括豪華海景客房住宿一晚、「黃金海岸「 掃碼」親子尋蛋樂 2021」門券、戶外遊戲、「畫畫種種」復活蛋設計坊等。

「黃金海岸「 掃碼」親子尋蛋樂 2021」詳情

日期：2021 年 4 月1 至 6 日（星期四至二）*4月1-2場次只限酒店住客參與，不設公開售票

地點：香港黃金海岸

公開售票詳情

組別及時間：2021年4月3-6日

A 組：

上午11 時至12時報到，遊戲由登入程式開始起計2小時內完成遊戲

B 組：

中午12 時至下午1時報到，遊戲由登入程式開始起計2小時內完成遊戲

C 組： (只限4月6日)

下午1時至2時報到，遊戲由登入程式開始起計2小時內完成遊戲

*以上各組必須由1位家長陪同1位3-11歲小朋友進行活動

*每個時段約為2小時

正價門券：HK$220（包括「黃金海岸“掃碼”親子尋蛋樂」乙節、夾蛋遊戲乙次、扭蛋遊戲乙次及攤位遊戲乙次）

參加方法：由即日起至3月26日，可於https://bit.ly/HKGCEEH2021 以早鳥優惠價 HK$200 購票，額滿即止。

同場加映：復活節不少得朱古力甜品，為大家推介簡易朱古力甜品做法，即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩