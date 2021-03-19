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【酒店優惠】 港島香格里拉x Salvatore Ferragamo推住宿優惠　豪華餐飲+香氛禮品套裝+30小時延長住宿

休閒消費 12:07 2021/03/19

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熱門 失憶24小時 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

港島香格里拉聯乘Salvatore Ferragamo推出「初春之調」住宿優惠。(圖片由港島香格里拉酒店提供)

港島香格里拉首次與經典時裝及香水品牌Salvatore Ferragamo合作，為香氛迷推出一個非同凡響的住宿體驗。

點擊大圖了解詳情：

    點擊圖片放大
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「初春之調」住宿優惠讓賓客挑選於寬敞舒適的客房或全新面貌的豪華閣客房中享受奢華住宿體驗，並送上Ferragamo雙人香氛禮品套裝一份。優惠同時包括雙人早餐，雙人外帶經典下午茶，晚餐時份，酒店更會提供米芝蓮星級珀翠餐廳製作的三道菜晚宴於客房內享用。

與此同時，由於酒店正值30周年，所以客人可同時享30小時延長住宿優惠 （僅星期一至四提供，公眾假期除外），或於星期五至日或公眾假期享受24小時延長住宿優惠。還可以免費升級客房（需視入住時房間情況而定）。

「初春之調」住宿優惠詳情：

1）Ferragamo雙人香氛禮品套裝價值港幣670元，套裝包括Signorina女仕香氛一支（30ml）、Uomo Signature男仕香氛（5ml）及沐浴洗髮露（30ml）各一支，以及優惠券一張。

2）房價：由港幣2,800元起

3）日期：適用於2021年3月20日至4月30日

4） 網上預訂【按此

5）電話：+852 2820 8333

同場加映：快靚正便當食譜，即睇【下一頁

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責任編輯：張懿慧

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