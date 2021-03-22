【消委會專訪】消委會擬與英國合作建首個歐洲投訴互通機制　中日韓星225轉介個案曾助追討口罩

▲ 消委會主席林定國表示，計劃跟英國合作簽訂合作協議書，建立投訴個案互通機制。（林宇翔攝）

港人愛旅遊，在境外遇上消費糾紛往往投訴無門，香港消費者委員會與日、韓、星及內地建立兩地投訴個案互通機制，過去3年互相成功轉介了225宗個案，成功協助港人追討日本口罩、跟進南韓旅客取消酒店住宿預訂等消費爭議，成效不俗。

消委會主席林定國接受TOPick專訪時透露，消委會下一個互通機制合作目標是歐洲，因應較多港人赴英進修、升學、移民，擬先跟英國簽署首個合作協議，加強兩地消費者保障。林又透露今年底前會為銀髮一族增設長者消費投訴熱線，同時針對自閉症及輕度智障人士的照顧者制定教材，提升弱勢社群應對健身及美容不良營銷手法的教育工作。

消委會的消費者訴訟基金年均處理逾10宗個案，曾助自閉苦主向健身中心討回6.5萬元，詳情即看：【下一頁】

▲ 林定國指，消委會將推出專門為長者提供消費投訴及查詢服務的熱線。（林宇翔攝）

消費者權益早已是全球議題，林定國表示，消委會近年與多個亞洲國家及地區簽訂合作協議書，建立投訴個案互通機制，加強合作解決跨國消費糾紛。目前消委會已跟日本、韓國、新加坡及包括澳門在內的26個內地省市簽署合作備忘錄，過去3年共轉介了143宗個案予境外消保組織跟進，期內亦收到82宗來自境外消保組織的轉介個案。

林定國：升學移民熱點 互通有需要

他舉例去年疫情初期引起口罩搶購潮，部分港人在海外「撲」口罩，消委會曾收到港人求助，去年初在日本便利店購買口罩，收據顯示成人口罩82包及小童口罩27包，但回港點算後發現成人口罩實際只有62包，由於事主無法聯絡日本公司，尋求消委會協助要求寄回20包成人口罩，轉介後最終獲退回款項。

亦有南韓旅客前年2月經網上旅遊平台，預訂同年10月香港5日4夜酒店住宿，已付費近萬元，但因香況發生社會事件，事主擔心安全欲取消行程，但卻被告知不設退款安排。投訴旅客認為香港發生的事件，迫使自己決定取消來港，希望平台只扣減少額行政費用，經南韓消保組織轉介至消委會跟進後，旅客獲退回一半款項。

林定國認為，建立互通機制具實際作用及需要性，而因應較多港人赴英進修、升學、移民，當地亦是歐遊目的地之一，與香港的法律框架接亦近，消委會目標與英國開創兩地消費者投訴互通機制，料成該會首個簽署合作協議的歐洲國家，未來亦會與其他國家聯繫。

▲ 消委會正加強針對特別群組消費權益的教育工作。（林宇翔攝）

長者投訴熱綫 冀年底擴至全港

隨銀髮市場日漸壯大，長者消費力不容忽視，但高齡消費者常因資訊不明而遭遇消費糾紛，他稱消委會將與多間服務長者的機構合作，推出專門為長者提供消費投訴及查詢服務的熱線，初期與10間服務長者的機構合作，以試驗性質推行，再視乎經驗及檢討結果，目標在今年底前將服務擴展至全港長者。

林定國續言，近年消委會接獲的投訴個案，不少涉及健身中心或美容院以不良營銷手法威迫消費者購買合約或服務，當中包括自閉症及輕度智障人士，消委會已為教育界、社福界及家長等制定了兩套教材，協助他們了解行業的問題，並鼓勵透過工作坊、個案剖析等，教導目標對象提高警覺及向銷售陷阱說不。

他亦提及，消委會今年將有更多新研究報告出爐，透露其中一個關注點是可持續消費，冀大眾重視及正視有關報告及當中的倡議。

消委會主席林定國提醒市民置業要慎選律師等專業人士，形容倘損積蓄是「災難性」，詳情即看：【下一頁】

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩