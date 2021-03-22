【靚太安樂窩】80後慳家靚太淘高質屏風連鞋櫃　完美修飾客廳坐低換鞋超方便

▲ 多用途的玄關屏風鞋櫃的確可更善用家居空間。

香港蝸居多，家居空間亦十分有限，要是一件傢俱能有多個用途，就能更善用地方。有靚太在Facebook群組「淘寶開心Share」分享在淘寶購買了一個玄關屏風鞋櫃，大讚一舉多得，亦吸引一大班網民留言表示屏風高質，紛紛詢問連結，打算入手購買。

點擊大圖了解玄關屏風鞋櫃詳情：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

該名靚太接受TOPick訪問表示，因為居住在Y型設計的公屋，面積不大難儲物，而且一打開門室內環境便會一覽無遺，所以便購入玄關屏風鞋櫃，可增加私隱度。

Y型公屋面積細，唔實用，個廚房又轉左做開放式廚房，你一開門，就睇哂全屋……有個屏風連鞋櫃就遮住入面d野。

靚太更表示初時不太習慣鞋櫃的設計，但後來發現鞋櫃經小改動後竟然可收納20對鞋，更能善用空間。而安裝時只要小心點，其實很方便。

買左番來其實唔慣，但佢每層裏便加兩到三個膠鞋架，收到20對鞋，都Ok嘅。我之前都系我同男朋友兩個裝，難就應該唔係好難，主要係門鉸要小心安裝。

靚太指是次選購的歐美風格胡桃拼色玄關屏風鞋櫃連運費約用了2100港元，大概兩星期便到貨。而且又可以自行挑選顏色，質料不錯。

衣個屏風連鞋櫃1400人仔，自己揾集運就$400，前後就$2100。又有得自己同賣家併色，不過要自己安裝同搵集運。

TOPick到淘寶網了解，發現玄關屏風鞋櫃的木板組合顏色多達20種，而尺寸有3種。售價在雙十節後更加價至2516元至2916元不等（約3003至3480港元），比該名靚太早前購入時貴了差不多900港元。不過仍大穫一班買家好評，大讚美觀且質量高和尺寸合適。

自認是淘寶達人、有家居好物推薦大家，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

同場加映：伍文生親自示範快靚正便當【下一頁】

責任編輯：張懿慧