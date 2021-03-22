【限時優惠】海洋公園推港人限定優惠低至4折　週一至週四日間門票優惠$99起【附購票詳情】

▲ 海洋公園推港人門票優惠！

復活節快到，家長們都計劃帶小朋友出外遊玩放電！海洋公園近日宣佈園內設有全新水上樂園，今日（22日）推出港人優惠，由即日起至5月15日，香港居民購買週一至週四的日間入場門票，成人可享港幣$198，小童可享港幣$99優惠。

▲ （圖片來源：海洋公園FB）

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這麼超值的優惠，如大家想享有成人港幣$198及小童港幣$99的門票優惠，留意以下優惠詳情！

優惠門票訂購日期：2021年3月22日至5月15日

優惠門票有效期：2021年3月22日至6月30日 （只適用於週一至週四，公眾假期除外）

購票方法：

到海洋公園票務處購買

到海洋公園公園網站購買

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責任編輯：王芷瑩