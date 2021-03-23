【限時優惠】Frozen夢幻特展推出3大優惠　優惠門票$158+購物送迪士尼禮物+免費帶親友參觀【附優惠詳情】

▲ 《Frozen夢幻特展》展覽於3月特別推出快閃超筍3重大獎賞。

《富衛保險主要贊助：Frozen夢幻特展》展覽於3月特別推出快閃超筍3重大獎賞，包括門票減至港幣158元、購物滿港幣500元即可獲贈精美迪士尼禮物乙份及已購票未入場人仕更可免費帶同親友參觀。

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《富衛保險主要贊助：Frozen夢幻特展》展覽於3月特別推出快閃超筍3重大獎賞，優惠如下：

1. 於3月22日上午11時起至3月31日即可以優惠價港幣158元（原價成人港幣198元 / 特惠港幣178元）購買3月及4月星期一至五之門票，減價優惠不包括4月2、5及6日。

2. 於3月22日上午11時起至3月31日購物滿港幣500元即可獲贈精美迪士尼禮物乙份（送完即止），3款精品包括保溫杯、背囊及收納袋隨意挑選，適合大人小朋友。

3. 已購票未入場人仕更可免費帶同親友參觀：1至3人持票可免費帶同1位親友、4至6人持票可免費帶同2位親友…如此類推，全城投入Frozen奇幻世界！大會更推出全新平日(星期一至五)入場措施安排，購買平日門票客人無需網上預約（不包括4月2、5及6日）入場日子及時間，即可憑票於平日任何時段參觀展覽。

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日期：即日至2021年4月30日

時間：每次體驗時間約90分鐘

(星期一至五) 下午12時30分至晚上8時30分（最後入場時段為19:30 - 20:00）

(星期六日及公眾假期) 上午10時30分至晚上8時30分（最後入場時段為19:30 - 20:00）

地點：將軍澳中心G35

購票方法：Trip.com、Klook

同場加映：為大家推介簡易節日甜品，即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩