  • 20°C
香港時間 : 2021323日 (週二) 15:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【限時優惠】Frozen夢幻特展推出3大優惠　優惠門票$158+購物送迪士尼禮物+免費帶親友參觀【附優惠詳情】

休閒消費 13:40 2021/03/23

分享：

熱門 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

《Frozen夢幻特展》展覽於3月特別推出快閃超筍3重大獎賞。

《富衛保險主要贊助：Frozen夢幻特展》展覽於3月特別推出快閃超筍3重大獎賞，包括門票減至港幣158元、購物滿港幣500元即可獲贈精美迪士尼禮物乙份及已購票未入場人仕更可免費帶同親友參觀。

點擊大圖了解詳情：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

《富衛保險主要贊助：Frozen夢幻特展》展覽於3月特別推出快閃超筍3重大獎賞，優惠如下：

1. 於3月22日上午11時起至3月31日即可以優惠價港幣158元（原價成人港幣198元 / 特惠港幣178元）購買3月及4月星期一至五之門票，減價優惠不包括4月2、5及6日。

2. 於3月22日上午11時起至3月31日購物滿港幣500元即可獲贈精美迪士尼禮物乙份（送完即止），3款精品包括保溫杯、背囊及收納袋隨意挑選，適合大人小朋友。

3. 已購票未入場人仕更可免費帶同親友參觀：1至3人持票可免費帶同1位親友、4至6人持票可免費帶同2位親友…如此類推，全城投入Frozen奇幻世界！大會更推出全新平日(星期一至五)入場措施安排，購買平日門票客人無需網上預約（不包括4月2、5及6日）入場日子及時間，即可憑票於平日任何時段參觀展覽。

《富衛保險主要贊助：Frozen夢幻特展》香港站詳情

日期：即日至2021年4月30日

時間：每次體驗時間約90分鐘

(星期一至五) 下午12時30分至晚上8時30分（最後入場時段為19:30 - 20:00）

(星期六日及公眾假期) 上午10時30分至晚上8時30分（最後入場時段為19:30 - 20:00）

地點：將軍澳中心G35

購票方法：Trip.comKlook

同場加映：為大家推介簡易節日甜品，即睇【下一頁

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩

相關文章

【限時優惠】海洋公園推港人限定優惠低至4折　週一至週四日間門票優惠$99起【附購票詳情】
15:31 2021/03/22
【限時優惠】海洋公園推港人限定優惠低至4折　週一至週四日間門票優惠$99起【附購票詳情】
【春日護膚】KORRES新推希臘冰河黑松抗氧化系列　購買抗醣化希臘乳酪蛋糕即送護膚品
今日 12:23
【春日護膚】KORRES新推希臘冰河黑松抗氧化系列　購買抗醣化希臘乳酪蛋糕即送護膚品
【春日時裝】FILA推貓星人插畫服飾鼓勵領養動物　部分銷售收益捐贈香港拯救貓狗協會
今日 13:17
【春日時裝】FILA推貓星人插畫服飾鼓勵領養動物　部分銷售收益捐贈香港拯救貓狗協會
將軍澳 富衛保險 Disney 展覽 香港 著數優惠

最高瀏覽

【成功靠父幹】30歲肥宅男2年無工作　日日打機煲劇靠父母零用錢炒股
11:57 2021/03/22
【成功靠父幹】30歲肥宅男2年無工作　日日打機煲劇靠父母零用錢炒股
【吸引力法則】阿Bob感激父母供讀大學　林盛斌人工升至8萬元即贈父母名錶
11:11 2021/03/22
【吸引力法則】阿Bob感激父母供讀大學　林盛斌人工升至8萬元即贈父母名錶
【關注自閉】兒2歲確診自閉症媽媽心痛難受　港爸轉售公司全職湊仔︰把握黃金治療期
00:00 2021/03/22
【關注自閉】兒2歲確診自閉症媽媽心痛難受　港爸轉售公司全職湊仔︰把握黃金治療期