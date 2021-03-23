【酒店下午茶】帝苑酒店聯乘Darphin推春日下午茶　2位$598再送皇牌護膚體驗套裝

▲ 帝苑酒店的J’s Bar Bistro餐廳聯乘Darphin推春日下午茶。（圖片由酒店提供）

踏入繁花盛放的春日，帝苑酒店的J’s Bar Bistro與法國護膚品牌Darphin聯手推出全新「春日花漾下午茶」，以花為主題，充滿春日氣息。

嘆下午茶送Darphin護膚品

「春日花漾下午茶」於2021年3月18日至5月17日每天供應，凡兩位惠顧一份下午茶即可免費獲贈精美的Darphin「皇牌Intral 護膚體驗套裝」乙份（送完即止），當中包括3款品牌的皇牌產品 - 「全效舒緩維生肌底精華」、「全效舒緩亮眼抗氧化眼霜」及「全效舒緩面霜」。

以花入饌甜品

今次下午茶特意加入了Intral產品的三種花 - 牡丹、洋甘菊及山楂的天然元素，製作出不同的甜點。當中包括最吸睛的洋甘菊朱古力巨蛋，以洋甘菊的淡黃為色調，朱古力蛋敲破後內裡有迷你朱古力粒。

此外，拿破崙及蝴蝶酥是酒店馳名的美食，是次廚師特別製作的迷你士多啤梨拿破崙及粉紅朱古力蝴蝶酥更能突顯主題的春日元素。

鹹點推介

鹹點方面，其中包括鴨肝吐司配紅莓乾，將鴨肝放上烘脆的布里歐麵包上，鴨肝的香味與麵包的牛油香互相配合，紅莓乾亦可減膩；煙燻三文魚配忌廉芝士、蒔蘿及黑麥吐司上的煙燻三文魚捲成花形，賣相精美。

J’s Bar Bistro的「春日花漾下午茶」詳情：

供應期：2021年3月18日至5月17日

時間：每天下午3時至5時半

價錢：港幣$598／兩位（另收加一服務費）

地址：九龍尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店2樓J’s Bar Bistro

訂座電話：2733 2088

同場加映：為大家推介滋味簡易食譜，即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩