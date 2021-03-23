【意大利品牌】Save The Duck聯乘日本潮牌設計師　推型格山系服延續環保理念

▲ CIRCULAR外套的面料由棄置的尼龍廢料和魚網製成，並採用品牌專有的RECYCLABLE PLUMTECH 100%可回收填料，具高度透氣和散熱功能。（$1,700）（品牌提供）

一直以來鴨子被不人道方式取得鴨絨製作羽絨衣而為人詬病，意大利戶外服裝品牌Save The Duck堅持善待生命，因此拒絕使用動物羽毛，而品牌名字的意思正如此。

品牌收集尼龍廢料，包括棄置魚網，經處理後造成可回收重用的再生膠粒，再變成可回收的紗線及纖維，製造出服裝的外層面料「Circular」。品牌更運用獨家的先進PLUMTECH技術，將PET塑料水瓶製成合成纖維羽絨襯料，高效模仿羽絨的蓬鬆性，加上超強的保暖功效，具輕身、柔軟、快乾及高度透氣功能。拉鏈和襯裡也是由循環再造纖維製成，整件外套均可100%回收。

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在2021春夏系列，Save The Duck將再生物料的使用由30%增加至45%，另外，系列亦融合更多全新物料，包括名為「ROCK」的光滑面料，富有90年代尾未來感的獨特色系，並增添前衛氣息；而名為「WIND」的面料，則具備防風、防雨的功能。舒適柔軟的面料，配合線條流暢的設計，輕盈亦便攜，是春夏出遊時的必備單品，品牌今季更加推了童裝系列。

在環保及功能性以外，Save The Duck亦沒有乏略時尚性，品牌今季再度與日本潮牌F/CE設計師Satoshi Yamane（山根敏史）合作，推出Skyscraper聯乘系列。系列用上Recycled Gore-tex製造，備有防風抗水功能，加上暗格設計等細節，具備功能與實用性的機能。

而設計用色上，春夏亦承接過往，強調簡約主義美學，俐落的剪裁，配上冷色調和大地色系，絕對迎合近期大熱的山系潮流。

▲ Save The Duck品牌創辦人、主席及行政總裁Nicolas Bargi。（品牌提供）

跟主席對談

經︰經濟日報 NB︰Nicolas Bargi

經︰品牌強調羽絨既輕且暖，可否具體講述一下？

NB︰我們不同系列的外套在重量及保暖程度上都有別，由GIGA羽絨外套的填充物200克到ARCTIC parka外套的1,500克，但parka外套於零下20度依然保暖。

2019年我們更為首位攀登珠穆朗瑪峰的素食主義者研發了一個套裝，重2,000克並可抵禦零下40度的嚴寒。這就是我們在功能上的變化，由日常穿著到極地的嚴峻環境我們都照顧得到。

經︰使用合成纖維羽絨，會否增加了成本？

NB︰成本的確增加了，但並非因為研發合成纖維羽絨上的投資，而是將物料填進服裝的過程，不能如鵝毛般以機器進行，而需要利用人手去做，因此我們需要聘請專業的技師來確保產品質素。

經︰你家族經營的業務已經有逾百年歷史，當初當你跟家人提議成立Save The Duck，他們有何反應？

NB︰他們聽到這個滿有創意的計劃先是感到驚喜，因為當你與40年代的技術比較確是很大突破。由品牌成立至今大家都非常支持，是家族傳承、專業技術以及生產傳統讓我們能透過產品展現出意大利的剪裁，也令品牌的產品成功銷售到30個國家。

經︰作為一個環保倡導者，你認為業界要對環保出力，除了使用再生原料外，還有甚麼可以做？

NB︰製衣業對於耗用了大量水、釋放二氧化碳及排污等方面都需負上責任，這對於生態系統包括動物都造成極大影響。

正如Save The Duck的理念，拒絕對動物與環境造成傷害，我認為業界應更盡力去控制生產及其態度。今天有了科技，布料絕對可以以持續發展的方法製造，我們要找尋更創新的解決方法去對付各種挑戰。持續發展並非一個終點，而是一條需要不斷改進的路徑。

Nicolas Bargi's profile

Save The Duck品牌創辦人、主席及行政總裁，生於紡織世家，是意大利紡織企業家族的第三代，家業已有逾百年歷史。他在2012年建立了品牌Save The Duck，2019年首度進駐香港，於K11 Musea開設第一間專門店。

產品查詢︰3619 1251

記者︰梁靜詩