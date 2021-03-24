【自助餐優惠】7間酒店小朋友自助餐優惠大比拼　復活節長假盡情吃喝$118起

▲ 7間酒店小朋友自助餐優惠大比拼，5日復活節長假盡情吃喝$118起。

適逢復活節5日長假期，多間酒店推出自助餐優惠，家長及小朋友可以盡情在長假期吃喝玩樂。TOPick精選7間復活節酒店自助餐優惠，當中沙田萬怡酒店推出燕窩及生蠔主題自助餐，小朋友最平只需$118起。

1. 香港朗廷酒店75折優惠任食生蠔

朗廷酒店The Food Gallery推出75折復活節自助餐優惠，任食新鮮生蠔、冰鎮波士頓龍蝦、雪花蟹腳、香煎鵝肝及刺身等美食。另外還有復活節傳統烤羊肉、朱古力噴泉、法式朱古力慕絲、復活蛋撻等應節甜品，網上預付便可享獨家75折優惠。

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自助餐價錢 自助午餐：成人$348.6 小童$186.75（折扣後） 自助晚餐：成人$576 小童$288（折扣後）

網上預付可享75折優惠，未計算加一服務費，即午餐自助餐小朋友每位$186.75起。

地址：九龍尖沙咀北京道8號

2. 8度海逸酒店Buffet 85折

8度海逸酒店的「繽FUN復活節自助晚餐」可以任食生蠔、鱈場蟹腳、海螺、日式雜錦刺身、即製天婦羅等美食，另有芒果拿破崙、燕窩蛋白杏仁茶等多款甜品，更有復活節賓尼兔朱古力蛋糕、朱古力復活蛋等應節美食。只要經過eShop訂座每位便可享85折優惠。

▲ 8度海逸酒店Buffet推出85折優惠。（8度海逸酒店圖片）

自助餐價錢 折扣前 折扣後 成人 $591.8 $511.1 長者 $514.8 $444.6 小童 $437.8 $378.1

*已包括加一服務費

地址：九龍土瓜灣九龍城道199號

3. 帝京酒店送$500珠寶購物現金券

帝京酒店花月庭推出節日自助餐，當中除了有生蠔、龍蝦等冰鎮海鮮外，還有烤澳洲M5和牛肩、海鮮花膠燉牛乳蛋白等美食。另外亦有多款復活節美食，例如鳳梨蜜燒豬肩火腿、香草烤羊脾、鮮茄肉丸釀兔仔農夫包、腿茸香草忌廉芝士釀蛋、五彩手鞠壽司等。

▲ 帝京酒店送$500珠寶購物現金券。（帝京酒店圖片）

自助餐還有復活節精彩活動，包括賓尼兔大巡禮、競猜復活蛋、玩遊戲贏取豐富餐飲禮券，每位小童可獲贈帝港酒店集團童話曲奇餅一盒。客人只要惠顧首段自助午餐或自助晚餐，均可獲贈價值$500的太子珠寶鐘錶珠寶購物現金券一張。

自助餐價錢 復活節自助午餐首段（12:00-14:30） 成人: $398 小童: $278 復活節自助午餐次段（15:00-17:00） 成人: $348 小童: $248 復活節自助晚餐（18:00-22:00） 成人: $728 小童: $488

地址：太子道西193號帝京酒店2樓

4. 沙田帝逸酒店即開生蠔

沙田帝逸酒店Alva House推出極上鮮味自助餐，特別推介開心果焗羊排、波蘭復活節湯、意大利復活節批及甘筍蛋糕等節日美食。在270呎自助餐桌上還有即開生蠔、即切刺身、日式爐端燒、天婦羅、多款甜品及自家製Gelato雪糕等。

▲ 沙田帝逸酒店即開即食生蠔。（沙田帝逸酒店圖片）

自助餐價錢 自助午餐 成人: $468 小童: $328 極上鮮味自助晚餐 成人: $698 小童: $448

*須另收加一服務費

地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓

5. 港島太平洋酒店7折優惠

港島太平洋酒店推出自助餐7折優惠，折扣後小朋友自助午餐收費只要$173.6，自助餐包括任食復活節魔鬼蛋、焗黑椒蜜糖火腿 、蘋果木煙燻香草羊脾、意式芝士蕃茄焗雞伴煙肉洋蔥雲吞、復活節朱古力慕絲花園蛋糕、復活兔柚子蛋糕、復活蛋馬卡龍、草莓忌廉芝士奶油曲奇、生薑十字麵包布甸等美食。

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自助餐價錢 自助午餐 成人: $215.6 長者及小童: $173.6（折扣後） 自助晚餐 成人: $348.6 長者及小童: $257.6（折扣後）

6. 香港康得思酒店朱古力蛋彩繪

香港康得思酒店The Place在復活節期間提供自助午餐、自助下午茶餐及自助晚餐，除了有日韓主題食物外，更推出一系列復活節主題甜品，包括小雞馬卡龍及白兔雲呢嗱慕絲杏仁蛋糕等。自助餐更設有復活節裝飾及有朱古力復活蛋彩繪，讓小朋友發揮創意。

自助餐價錢 自助午餐 成人: $468 長者及小童: $358 下午茶自助餐 成人: $348 長者及小童: $258 自助晚餐 成人: $738 長者及小童: $518

地址：旺角上海街555號康得思酒店L樓層

7. 沙田萬怡酒店7折任食燕窩

香港沙田萬怡酒店MoMo Café推出「蠔、燕自助餐」，以法國或日本生蠔及燕窩為題。除了即開即食生蠔外，還有珍寶蟹、藍青口、熟蝦、蜆及鱈場蟹腳等多款海鮮。甜品方面則有燕窩主題甜品，如木瓜燕窩奶凍、燕窩蛋白撻、燕窩陳皮芝士餅及即席燉製的燕窩燉奶等。

▲ 沙田萬怡酒店推出7折任食燕窩自助餐。（沙田萬怡酒店圖片）

酒店推出7折自助餐優惠，首20位訂座客人或萬豪旅享家會員均可享用優惠，未連加一服務費，小朋友只需$118起便可享用美味自助餐。

自助餐價錢 自助午餐（一至四） 成人: $229.6 小童: $117.6（折扣後） 自助午餐（五至日） 成人: $299.6 小童: $152.6（折扣後） 自助晚餐（一至四） 成人: $369.6 小童: $187.6（折扣後） 自助晚餐（五至日） 成人: $439.6 小童: $222.6（折扣後）

*須另收加一服務費

地址：新界沙田安平街1號香港沙田萬怡酒店

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責任編輯：王明芳