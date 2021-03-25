【三子之母】張栢芝行FENDI時裝騷網民驚歎美艷如昔　栢芝一洗月前內地真人騷勁P圖負評

▲ 張栢芝月前在內地真人騷被網民發現相片勁P圖惹負評，上周栢芝在上海為FENDI行時裝騷，網民激讚她美艷如昔，一洗負評。

張栢芝近日新聞多多，早前她參加國內真人騷被批評為唱歌和舞姿生硬，事後更被網民得知大會相片原來經嚴重「P圖」，短小身型和象腿立時現身，完全不復當力勇。幸好上星期在上海舉行的FENDI高級訂製時裝展中，驚見她現身成為客席模特兒，美艷如昔，起碼今次「P圖」落輕了手。

▲ 上星期張栢芝當上FENDI高級訂製時裝展的客席模特兒。（圖片由FENDI提供）

已經甚少再拍攝電影的張栢芝，近年專注於自己的網站，以自己的名氣做著帶貨生意，早前她罕有地出現內地真人騷節目《乘風破浪的姐姐2》，以歌舞表演現身。

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可惜的是事後網民毫不留情地批評她唱歌技巧不足，而且舞姿生硬叫人大倒胃口，更甚的是認為她的表演有欠尊重大會，不作事前積極操練，不過，仍無阻她的美貌和身段，縱使當日穿上的服裝叫人慘不忍睹，土氣十足。

但言猶在耳，網民已經得知節目對外發放的照片原來全經「P圖」，當日的高挑身段和長腿全是假象，真實情況是五短身型和象腿才是今天已成了三子之母的她，結果又一次被網民譏笑。

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但事隔還不夠一個月，首次當上FENDI女裝設計總監的Kim Jones，將早前在巴黎發佈的首個高級訂製時裝展移師到上海舉行，座上星光熠熠，包括舒淇和趙薇，但一切還不及在天橋上當上客席模特兒的張栢芝。

雖然Kim Jones這一個於FENDI打頭炮的系列在歐美時裝評論下反應一般，但網民一致驚訝穿上售價數十萬元刺繡長裙的張栢芝美艷如昔，和她早前出席真人騷般若兩人，雖然台下星光熠熠，當中包括趙薇和舒淇等人，但無疑張栢芝的出現，已經為品牌取得很大的收視和話題性。

當然，最叫人發笑的是大家好像已將「P圖」的事件忘得一乾二淨，可見網民的批評正如俗話說「一啖砂糖、一啖屎」，其實不須認真看待，看重了，就是你對還未懂得今天網絡世界的運作。

記者：何偉雄