【限時優惠】Ritz-Carlton推復活節4大快閃住宿優惠　$3,300起包4人自助早餐+$1,500消費額+香檳+小禮品【附訂購詳情】

▲ Ritz-Carlton推大住宿限時優惠。（圖片由酒店提供）

香港麗思卡爾頓酒店推出一系列限時住宿優惠，入住日期更包括讓人期待已久的復活節假期，其中優惠$3,300起包４人（2大2小）入住豪華客房，再包淨$1,500消費額、香檳一支及主題小禮品，十分超值！

點擊大圖了解詳情：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

客人可於2021年3月25日上午11時正至2021年3月29日晚上11時59分期間瀏覽酒店官方網站預訂限時住宿優惠，並於2021年3月25日至5月31日期間入住。

優惠一：復活節假期之選

豪華客房住宿一晚； 大堂酒廊自助早餐供最多兩位成人及兩位12歲以下小童享用； 淨價港幣$1,500消費額（適用於酒店餐廳、客房送餐及水療中心）； 香檳一支； 麗思兒童及復活節主題小禮品。萬豪旅享家會員可享會員積分。須全額預付並不作退款。

入住日期：2021年4月1至5日

價錢：每房每晚港幣$3,300起

優惠二：復活節假期之選

豪華套房住宿一晚； 行政酒廊供最多兩位成人及兩位12歲以下小童享用； 淨價港幣$1,500消費額（適用於酒店餐廳、客房送餐及水療中心）； 香檳一支； 麗思兒童及復活節主題小禮品。萬豪旅享家會員可享會員積分。須全額預付並不作退款。

入住日期：2021年4月1至5日

價錢： 每房每晚港幣$4,800起

優惠三

豪華客房住宿一晚； 大堂酒廊自助早餐供最多兩位成人及兩位12歲以下小童享用； 淨價港幣$1,200消費額（適用於酒店餐廳、客房送餐及水療中心）； 香檳一支。萬豪旅享家會員可享會員積分。須全額預付並不作退款。

入住日期：2021年3月25日至5月31日，2021年4月1至5日除外

價錢：每房每晚港幣$3,100起

優惠四

豪華套房住宿一晚； 行政酒廊供最多兩位成人及兩位12歲以下小童享用； 淨價港幣$1,200消費額（適用於酒店餐廳、客房送餐及水療中心）； 香檳一支。萬豪旅享家會員可享會員積分。須全額預付並不作退款。

入住日期：2021年3月25日至5月31日，2021年4月1至5日除外

價錢：每房每晚港幣$4,400起

同場加映：為大家推介節日簡易甜品，即睇【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩