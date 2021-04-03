【童年回憶】Bean+丫文感謝獎門人賞識　《IQ非典》陪小朋友捱過沙士停課日子

▲ 區焯文與劉蜀永主持的《IQ非典》是不少人的集體回憶。

2003年，香港爆發非典型肺炎，全港中小學更停課進入「戒炎」狀態。有線電視兒童台為留家學生打造遊戲直播節目《IQ非典》，令主持人「Bean哥哥」劉蜀永和「丫文哥哥」區焯文人氣急升，成為當時的小朋友偶像，現在成為不少人的集體回憶。

高峰時期《IQ非典》甚至打敗同台的娛樂台的所有節目，成為有線的最高收視皇牌。可惜隨著學校復課，令兒童節目輝煌不再，Bean和丫文也漸漸退隱。

由於當時網絡仍未普及，有線電視兒童台的昔日點滴，現在只能靠網民用文字憶述而未有甚麼短片可以重看，而陪伴小朋友渡過非典時期的Bean和丫文一直都在網民的討論當中。

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▲ Bean和丫文是家中裝有有線電視孩子的回憶。（湯炳強 攝）

獲曾志偉賞識

退隱幕前多年的Bean和丫文接受TOPick專訪，回憶當年擔任兒童節目主持的日子。二人同為演藝學院同學，畢業後因StarEast的招募而入行，同期還有E-kids。

後來Bean和丫文的「生鬼」主持風格獲曾志偉賞識，在2000年擔任《宇宙無敵獎門人》當中的助手「宇宙奇英」，更在「宇宙無敵獎門人之玩番轉日本」與徐子淇一同浸溫泉。

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負責獎品的「宇宙奇英」身穿銀色衣服，Bean更染了橙色頭髮，造型相當前衛。由於助手的演出費用不多，幸得志偉對他們的關照。

Bean回憶：「那時賺不了錢，只靠獎門人的禮券，我天天都在那間台灣餐廳吃飯。當時即使大明星到獎門人，都是只有一封100元利是，所以要多謝志偉哥讓我們玩遊戲，贏獎品。」

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愚人節的玩笑？

拍完《宇宙無敵獎門人》後，Bean和丫文因拍攝有線的禁毒劇被製作部注意，成為加入兒童節目的契機。

在2003年香港因為沙士，小朋友不用上學，所以有線兒童台高層便度身訂造一個遊戲直播節目，而成軍的故事也十分離奇。

▲ 因為沙士停學，造就出《IQ非典》。（由受訪者提供）

當時兒童台台柱為細龜哥哥黃一山，所以由新人的Bean和丫文孭飛新節目令不少人難以置信。

收到通知時，Bean更以為是開玩笑：「在愚人節時，兒童台其中一個編導打給我說：『阿Bean，明天回來公司開會，後日有個節目你和丫文孭飛和出街。』，我聽後覺得不要玩，怎會有節目後天播出，前一天開會，加上當時4月1日是星期二，哪會有電視台節目選在星期四首播？」

丫文補充最重要的一點：「甚至沒有宣傳。」後來電視台話事人打給Bean和丫文，正式通知二人為新節目開會。

打破有線紀錄

《IQ雙拼》在星期四開始播，第二天電視台已告訴Bean和丫文「大件事」，因為他們的Fax機收個不停，收視離奇高。

由於沙士是第一次小朋友停課，家長也會陪同他們一起看電視，Bean和丫文的老少咸宜主持風格非常入屋，由此十分受歡迎。

▲ 當年每個打電話到節目的小朋友也會索取二人的簽名照。（網上圖片）

Bean表示：「聽聞是全個有線的最高收視，比娛樂節目更高。一個星期左右，已經和我們談續約、加人工、經理人合約等。」丫文笑言：「我們由freelance變長工。」

充滿Freestyle的節目

Bean和丫文在「IQ系列」的主持風格十分隨性，很多的橋段更是即場發揮，丫文回看從前的自己：「我覺得從前的我們很像Youtuber，很Freestyle，沒有所謂的稿。」

▲ Bean和丫文的主持風格就是「隨性」。（湯炳強 攝）

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丫文回憶自己最隨性的一次：「以前我們真的很隨意，記得一次黑雨回到公司開Live，我是在鏡頭前穿著拖鞋，濕掉的襪就這樣放在直播現場。有時我會想：『為甚麼會有一個節目能容許主持人這般Freestyle。』」

事隔十多年，Bean終於能說出當時的感受：「是磨滅不去的陰影，觀眾在鏡頭前嗅不到，但我在現場有感覺的。」

不過往往觀眾就是喜歡看Bean和丫文的互動。

兒童台的末落

不過在2003年沙士前，兒童台已有風聲會結束，不再製作自家節目，誰不知《IQ非典》大受歡迎，Bean和丫文延續了兒童台的壽命至少6年。

▲ 二人曾推出IQ書。（由受訪者提供）

二人由《IQ非典》、《IQ雙拼》做到《IQ擂台陣》，可是後來公司改方向，只做娛樂節目，所以在2007年左右，Bean和丫文便改當娛樂節目主持。丫文與麥玲玲做風水節目，Bean甚至比陸浩明更早站在肥媽旁邊擔任飲食節目拍檔，可是丫文與Bean二人拍住上的組合形象也開始被淡忘。

天下無不散之筵席

後來Bean意外破相，情緒非常低落的他拒見所有人：「現在已經不明顯，但當時很介意，所以不想在幕前發展。一開始修復得不太好，有一條蜈蚣形的疤痕，找另一位醫生，他說要重新縫合，所以花了一、兩年治療，過著隱居的生活。」至於破相原因，Bean一直不願透露。

▲ 二人仍默契十足。（湯炳強 攝）

當時連好友丫文也找不到Bean，由於康復期間Bean推掉一切商演、主持、電影等，令他逐漸被娛樂圈遺忘，接受現實的Bean為了生活轉行任地產經紀。

對於被逼轉行，Bean的態度十分豁達：「既來之則安之，只要你的人好，所有事都有美好的安排。現在丫文是導演，我待有大製作便找我復出。」

在演藝學院修讀演藝導演的丫文，一直都是同步幕前幕後，他感慨稱：「有線給我機會做幕前，到完約後，我也考慮自己的興趣，始終幕前較被動要等機會，但幕後可創造機會，所以我想了很多故事，自己爭取製作，所以後來多做編劇、導演崗位較多。」

丫文不忘自嘲：「由於幕前一直再沒人再找我，所以現在是單線。現在要到幕前也會不習慣，變得『生手』，不過Bean仍然Keep到。」

▲ 天下無不散之筵席。（湯炳強 攝）

正式的道別

當年一切來得突然，令Bean和丫文來不及和觀眾好好道別，事隔十多年，Bean希望告訴大家：「現在是新冠肺炎的時期，希望和所有人說不要灰心，這個時期會過去，大家撐著，加油！最緊要開心、正能量！」

丫文有感而發：「做過《IQ非典》其實也是個功績，陪伴一班小朋友過了鬱悶的日子，有時重遇以前的觀眾，也希望將我們帶給大家的歡樂傳承下去，給身邊的人歡笑。」

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即使當年《IQ雙拼》的片段難以重溫，昔日的孩子觀眾也長大成人，但Bean和丫文帶給大家的歡樂一直都在，現在閉眼回憶，彷彿能再聽到Bean和丫文的經典台詞：「IQ雙拼我至精靈！」

同場加映：陳勉良訪問

場地提供：Smark B TV

記者：鄭嘉瑤