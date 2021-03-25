【酒店下午茶】九龍東皇冠假日酒店法式下午茶2位$258起 嘆法式青檸撻+榛子千層酥再送$5,100護膚禮遇【附訂購詳情】
香港九龍東皇冠假日酒店Cielo與護膚品牌Eurobeauté合作，於2021年4月1日至6月30日推出「Cielo x Eurobeauté法式浪漫」下午茶，茶點造型精緻，品嚐下午茶，可獲贈總值$5,100的護膚禮遇，非常優惠。
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下午茶鹹點及甜點
「法式浪漫」下午茶備有五款甜品及五款鹹點，甜品有榛子千層酥、法式青檸撻、法式燉蛋泡芙、法國歌劇院蛋糕及白朱古力慕絲長泡芙。當中的法國歌劇院蛋糕味道濃郁，一次過可享受咖啡、巧克力、杏仁和奶香四種香氣，層次豐富。
小食有煙三文魚忌廉芝士酥盒、煎吞拿魚粒配番茄乾、大蝦慕絲釀青瓜配黑魚子、法國羊奶芝士紅菜頭泡芙及燒牛肉藍芝士意大利香草包。
可獲贈價值$2,550之禮遇
享用「法式浪漫」下午茶，每位客人可獲贈價值$2,550之禮遇，包括Eurobeauté體驗裝乙份 （內附炫金緊緻膠原活膚精華5ml、水光新生面霜5ml及活效緊緻亮眼霜 3ml）、憑換領卡換取Eurobeauté馬油全效柔絲面膜1片及免費OASIS beauty/OASIS homme按摩或美療體驗2選1（可選全身穴位指壓按摩或Vlift8微波炫金活顏緊緻面部護理）。
每日首位預訂下午茶的客人更可額外獲贈Eurobeauté皇牌產品 - 炫光金絲提升面膜組合乙份 （炫光金絲提升面膜1片及炫金緊緻膠原活膚精華5ml兩支）。
Cielo x Eurobeauté「法式浪漫」下午茶
供應期：2021年4月1日至6月30日
供應時間：下午3時至5時
價錢：星期一至五$258（兩位用），星期六、日及公眾假期$278（兩位用），另加一服務費
地址：香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店47樓（港鐵將軍澳站C出口）
訂座或查詢：3983 0688 / 3983 0638
同場加映：為大家推介簡易甜品食譜，即睇【下一頁】
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責任編輯：王芷瑩