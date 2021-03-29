樂言社獲資助530萬　推3年動畫師培育計劃助基層青年

▲ 太古集團慈善信託基金資助樂言社530萬元，推行為期3年青年動畫師培育計劃，料能接觸3,225名基層青年。（陳國峰攝）

樂言社自2015年起舉辦動畫班，助基層青年尋找路向。太古集團慈善信託基金早前獲母公司注資1.5億元，在「信望未來」計劃下資助30間NGO推行項目，樂言社是其中一間受惠機構，將於未來3年開展青年動畫師培育計劃，向基層青年介紹創意產業，並開辦免費訓練班，預計有3,225名青年受惠。

樂言社發展總監李靄紅表示，「不少在貧窮邊緣或基層的青年好少想自己目標、方向，好迷糊」，雖然他們或與家境較好的青年有同樣創意，但缺乏資源難以發揮所長，故希望助他們建立目標、性格，擴闊眼界，機構因此自2015年將創意藝術、科技為主力，培訓青年尋找出路。

樂言社獲資助530萬元，今年4月1日起推行為期3年的有關計劃，目標先與Band 3中學及其他NGO合作，舉辦講座向基層青年介紹創意產業，助他們認識行業，料3年內能接觸約3,000名學生。

▲ 樂言社發展總監李靄紅表示，雖然基層青年或與家境較好的青年有同樣創意，但缺乏資源難以發揮所長。（陳國峰攝）

在之後的階段，機構會分別舉辦免費的入門及專業動畫師訓練課程，教導青年製作動畫的流程，及深造部分技能，並助他們製作個人作品以準備入行，3年內共培訓225名學生。

李靄紅指，訓練班會設面試，看青年願意學習的態度，能力才是其次，希望他們能夠珍惜；入門班前亦有生命活動，旨在重燃青年對人生的正常態度和目標，而訓練班除訓練技能，亦會希望青年結識到有共同興趣的朋友，建立對工作的自信，才能順利入行。

太古集團公益事務總監陳婷婷就指，「信望未來」計劃主要支持教育、海洋保育及藝術發展範疇的項目，現時本港教育傾向學術教育，但多元學習較為貧乏，樂言社的項目不單是技能培訓，當中亦含有生命教育成分，教導青年生命的意義，故支持有關項目，而太古亦會協助不同項目之間帶來協同效應。

▲ 太古集團公益事務總監陳婷婷指，現時本港教育傾向學術教育，但多元學習較為貧乏，樂言社的項目不單是技能培訓，當中亦含有生命教育成分。（陳國峰攝）

同為基層青年的阿謙曾因前路迷茫，參加動畫師訓練班後堅定了路向，詳情請看：【下一頁】

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記者：徐紹軒