【負債累累】潛水多日終上水為太太護航　張致恒：我冇走數我冇着草

▲ 張致恒為太太護航。

張致恒（Steven）連日來被指因欠債累累而搬屋，太太雯雯也亦曾與債主Naomi隔空喊話。身為始作俑者的話張致恒（Steven）昨晚（3月26日）終於上水澄清，也為太太護航指有問題可以找他。

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澄清沒有潛逃」

Steven潛水多日後，昨晚在IG發長文，解釋自己沒有潛水，只是默默在工作，強調自己一直想將欠款還給朋友。

Hello，大家好我係Steven張致恒， 首先好多謝大家嘅關心，我想喺度重新講多次，我冇走數我冇着草，我而家只係默默地工作，一直都好想還晒啲錢俾我所欠嘅朋友。

▲ 自2019年一腳搭5船風波後，張致恒形象大插水。（張致恒IG）

Steven在文中再次向各位債主承諾會還錢，並坦言最近這段時間自己過得很辛苦，對拖欠朋友時間過久感到抱歉。

講真係呢段時間真係過得好辛苦，搵到錢返嚟，我係有還過俾我嘅朋友，只係未完全還晒，我明白喺宜家呢個時勢大家都好窮，所以我會好努力咁去工作盡快還晒俾大家，想喺度同我嘅朋友講聲對唔住拖你哋咁耐。

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求放過太太

▲ 一家四口。（張致恒IG）

Steven續指，因為自己的原因影響到自己的情緒，強調自己很樂意被人指責，只是希望還太太清靜，因為她照顧兩個小朋友已經很大壓力。

仲有嘅就係因為我嘅原因令到老婆嘅情緒唔好，所以我懇請大家要鬧要話嘅，可以私信同我講，我好樂意俾你地鬧，希望大家唔好再私信我老婆，佢要幫我照顧兩個小朋友已經好大壓力。

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他最後也懇請大家不要把圈外人捲入討論當中，強調太太只是普通人，以及不要牽涉到其他成員。

仲有希望各位記者朋友可以高抬貴手，你寫我乜嘢都唔緊要因為我係公眾人物食得鹹魚就要抵得渴，但係我老婆嘅家人都係普通人一個，其實點解仲要攞出來講呢，若果有一日你全家嘅成員俾人擺出嚟你又會點諗呢，阿婆幾十歲心血少唔嚇得，同埋阿公已經過咗身，希望大家尊重阿公，跪求大家體諒！

同場加映：麥美恩訪問

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