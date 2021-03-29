【酒店下午茶】Häagen-Dazs聯乘酒店推熱帶風情下午茶$488兩位　嘆新口味雪糕雪菓甜品及雞尾酒【附堂食及外賣詳情】

▲ Häagen-Dazs™首度與香港萬麗海景酒店於4月至6月推出「繽紛果漾幻想曲」下午茶！

Häagen-Dazs™首度與香港萬麗海景酒店於4月1日至6月30日推出「繽紛果漾幻想曲」下午茶，下午茶含有不同熱帶水果元素，又以Häagen-Dazs™最新推出Cocktail Collection的其中兩款口味炮製甜點，喜歡雞尾酒的朋友不要錯過！

「繽紛果漾幻想曲」下午茶共有13款鹹甜點，當中兩款甜點採用Häagen-Dazs™最新推出的Cocktail Collection其中兩款口味 ── Piña Colada雪糕及Lime Mojito雪菓。兩款皆加入了冧酒，Lime Mojito雪菓更不含牛奶及雞蛋製作，非常適合素食者享用。

而7款甜點亦極具特色，當中包括集焦糖香蕉、香濃朱古力慕絲及朱古力脆脆三重口感的香蕉拖肥撻及造型可愛的奇異果馬卡龍，馬卡龍加上朱古力飲管，猶如一杯奇異果特飲。

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雪糕雞尾酒

酒店更特別準備兩款夏日限定的特調Häagen-Dazs™雪糕雞尾酒：Weigh to Go 含酒精雞尾酒及Guilty Pleasure無酒精雞尾酒，前者以帶有辛辣口味的海怪（Kraken）冧酒作主調，再加入青檸汁及黑莓醬，酸酸甜甜的味道，配上Häagen-Dazs™ Lime Mojito雪菓；後者以Häagen-Dazs™ Piña Colada雪糕結合熱帶果茶及柑橘糖漿。

信用卡優惠

匯豐信用卡持卡人可於2021年4月1日至6月30日期間尊享7折優惠（星期一至日適用，不適用於5月9日及6月20日），優惠不適用於外賣自取。

「繽紛果漾幻想曲」下午茶詳情：

供應期：4月1日起至6月30日起下午3時至5時半

價錢︰兩位港幣488元、額外每位港幣238元（另收加一服務費）；外賣自取可享8折優惠及免收加一服務費

地點︰香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店Mirage Bar & Restaurant

查詢或預訂︰2802 8888

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同場加映：喜歡甜品的大家，平日也可在家自己做朱古力品，簡易食譜即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩