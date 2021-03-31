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【靚太安樂窩】25歲小情侶儲$100萬買深水埗納米樓　$26萬裝修開放式單位準備結婚

休閒消費 10:49 2021/03/31

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熱門 廖啟智 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

一對25歲及23歲的小情侶儲$100萬買深水埗納米樓預備結婚。

香港樓價不斷攀升，遇到好價位又有能力，有人會買樓，避免樓價再升，錯失上車機會。因此，他們或用樓換樓方法，細屋換大屋，最終換到理想單位。一對90後年輕情侶睇準樓價，投擲約$100萬儲蓄買約170呎的深水埗嘉都大廈1房單位，並花約$26萬裝修全屋，預備結婚後生活。

點擊大圖了解裝修前的情況：

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睇準樓市$100萬首期上車

負責這單位裝修的Castle Design House Ltd的室內設計師Chris接受TOPick訪問，他指男女戶主分別約25歲及23歲，他們讀書時已開始儲蓄，又不斷留意樓市作一些小投資，考慮深水埗嘉都大廈的樓價合適及地區方便，因此決定先上樓，日後有機會再利用這單位升值的金額再換樓。

因為租金仲貴過供樓，見到有合適的單位就先買下，不用决定太耐！

他們申請銀行7成按揭，再用多年來儲蓄約$100萬付首期，另外再用約$26萬裝修全屋。他們認為細單位需求大，因此對這單位的升值潛力有信心。

點擊大圖了解裝修後的客廳：

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客廳設地台

Chris在客廳位置設有地台，客廳地台升高了，視覺上營造了區域分隔的效果，把客廳及用餐區分開。

電動睡床方便儲物

而睡房設有電動地台床，戶主可在地台板上鋪大床褥，不用設走廊通道，令本身細小的睡房變得實用。平時要取床下底物件，只需按鍵，床板便會自動彈起，戶主不費氣力便可取物。

Chris亦設計了吊櫃擺放男女戶主日常衣物，十分方便。

點擊大圖了解裝修後睡房及洗手間的情況：

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開放式廚房變茶水間

由於1房單位屬於納米樓，需花心思解決收納問題，否則日後家居容易變得凌亂有壓迫感。男女戶主他們希望可用盡空間，挪用不必要的使用空間，平衡收納空間所營造的壓迫感。Chris重新規劃廚房及洗手間的位置，把梗廚變成開放式廚房。

戶主本身不會經常煮食，所以把原本的梗廚改裝成開放式廚房，以茶水間形式呈現。

洗手間改為乾濕分離設計

原本洗手間的空間十分細，座廁及洗澡要在同一空間，不方便活動。新設計擴大了洗手間空間，區分淋浴間子座廁的空間，不旦設計時尚，而且變得更實用。

裝修3個月

整個工程約花3個月，裝修後單位煥然一新，男女戶主都感滿意及期待日後在這裡開展新婚生活。約170呎的裝修工程花了約26萬，細項如下：

  • 現場木器、傢俬及所有門：$80000
  • 木工：$30000
  • 電力：$40000
  • 泥水：$40000
  • 清拆：$20000
  • 水喉：$20,000
  • 油漆：$35,000

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責任編輯：王芷瑩

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