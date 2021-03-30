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【消委會專訪】上任首要處理美容健身業冷靜期　主席林定國盼盡快立法

社會 08:02 2021/03/30

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消委會主席林定國盼美容健身業冷靜期盡快立法。（林宇翔攝）

美容及健身行業消費冷靜期的立法工作，因前年社會運動及去年疫情而停頓，林定國形容這是他上任消委會主席，首要處理的議題，期望當社會回復正常時，可盡快完成立法；他又盼望任內發表的研究報告，能獲社會支持與落實，為消費者權益提供更多保障。

回顧過去兩年在消委會的工作，林定國接受TOPick專訪時表示，上任之初首要處理就健身、美容等行業引入冷靜期的議題，政府已完成公眾諮詢工作，立法程序亦已開展，可惜受社會事件及新冠肺炎疫情影響，令立法工作未竟全功。

點擊圖片即睇林定國的工作日常：

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他指，為兩行業設立消費冷靜期對消費者有保障，形容消委會花了不少時間及心血去跟進及倡議，亦獲得大眾支持，冀待疫情穩定及時機合適時，法例能早日通過，有效遏制不良營商手法，促進本港建構一個更公平和健康的消費市場。 

同事熱誠投入　深受感動

林定國去年底獲港府續任消委會主席，為期兩年。他盼望任內發表的研究報告所提出的建議，都能在離任前見證落實，達到加強保障消費者目的，

離任之時社會大眾對消委會比他上任時更正面。

他亦讚揚，消委會同事做事投入度高、有熱誠，齊心推動該會的工作，努力做好份內事，令他深受感動及印象深刻。

點擊圖片即睇林定國的旅遊照：

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林定國在專訪中透露，自己也曾網購「中伏」 ，買傢俬卻貨不對辦；個人最愛旅遊，疫情下「隨波逐流」到訪流水響，詳情即看：【下一頁】

林定國與妻子袁淑明是為人熟悉的「律師界夫婦」，結婚27載依然恩愛，他更分享夫妻愛情保鮮秘訣，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩

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