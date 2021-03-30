【選舉制度】候選人資格審查委員全由特區主要官員組成　警務處國安處協助審查工作

▲ 行政長官林鄭月娥（中）、政制及內地事務局局長曾國衞（左）及政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光（右）。陳靜儀攝

全國人民代表大會常務委員會（全國人大常委會）今日（30日）通過新修訂的《基本法》附件一《香港特別行政區行政長官的產生辦法》和附件二《香港特別行政區立法會的產生辦法和表決程序》，對特首和立法會產生辦法做出修改。行政長官林鄭月娥今日下午舉行記者會，回應全國人大常委會通過新修訂及交代特區政府跟進工作。

林鄭月娥提到，候選人資格審查委員會全由特區主要官員組成，又指公務員作為選舉主任的做法過去為人詬病，更受到起底等，而相關責任越來越重要，因此新安排將會由一名公務員轉為全由特區主要官員組成；而在中央角度而言，因官員由行政長官提名，中名委任，因此有其資格。

林鄭月娥亦提到，警務處國安處將會協助審查工作，亦在《國安法》下，重申國安委所作的決定不能司法覆核。

被問到是次修訂是否行政干預立法，林鄭月娥反駁指，整套選舉以往由公職人員，轉為現時由主要官員出任，認為中央委任主要官員負責，因此認為是適當安排。

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記者：曾卓鋒