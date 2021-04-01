【明星理財】藝人伍文生轉行做餐飲顧問　疫下推兩招助餐廳扭轉乾坤

疫情下，飲食業嚴重受挫，不少食店更關門大吉。從事接近10年飲食業的藝人伍文生，最近轉型成為餐飲顧問，協助餐廳開業及營運，新作是位於深水埗的西餐廳1968 Bistro，開業9個月已有口碑。伍文生認為不管是否在疫市，任何時間都是開店的好時機，不過在疫下就要有更精確的部署，包括以預訂獨特的菜式留住食客，還要着力儲一定數量的熟客，靠他們向友人推介，絕對勝過其他一切的宣傳。

80、90後應該對TVB兒童節目，如《閃電傳真機》、《至NET小人類》、《放學ICU》有所認識，主持人之一的文生哥哥（伍文生），扮演的吱吱鼠十分受歡迎。他十幾年前移民澳洲，於2012年回流香港更投身飲食業，曾擁有兩間餐廳。

去年租約期滿，餐廳已不再營業，但並不代表他退出餐飲行業，其實只是轉換身份，搖身一變成為一位餐飲顧問，協助有志開設餐廳的人士。

但飲食業正處於捱打狀態，現在當顧問是否合時呢？「其實香港人很喜歡食，所以飲食業絕對有很大的發展空間。我個人覺得疫下開店也有一定的好處，就是租金較從前實惠，故不難發現去年至今，香港出現很多小店，都是由幾個人夾份開設，全因舖租平可以負擔得起，你看深水埗近期開了不少文青咖啡店，更成為了一個新食區。」

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▲ 1968 Bistro 是鮮有在深水埗區的西餐廳，除了吸引街坊外，平日亦有不少區外客跨區來捧場。（黃建輝攝）

餐廳業主態度軟化

伍文生還說現在業主的態度有所軟化，就算未必肯減租，也會提出一些優惠。「業主傾租約的模式跟從前不一樣，可能是把免租期拉長，我聽過有些長至一個半月至3個月，租戶便慳了不少錢。其實業主這樣做也有原因，是不想把租金壓得太低，待日後租約期滿商討租金時，金額也可維持在一定的水平。

▲ 法式牛油焗龍蝦配甘筍意大利飯（$228）：波士頓龍蝦焗香後，配上分量十足的意大利飯，相當飽肚。配菜是炸香了的羽衣甘藍，入口相當香脆。（黃建輝攝）

因開餐廳的入場門檻較從前低，伍文生直言有不少人蠢蠢欲動想創業，更以為開店很簡單，但其實要兼顧的事太多，故必須要審慎行事，切勿輕舉妄動。

「有些人幫襯茶餐廳很多年，就覺得好似好易做，以為只需請個廚師及水吧員工便可以，但其實開一間餐廳絕不簡單，涉及有很多瑣碎事情，如一件廚具甚至一隻杯，都是由你自己購買。在訂貨上也有很多要注意的事項，如供應商提供的食材今天加價1元，可能銀碼少，你覺得無問題，但可能明天又再加價1元，成本便不斷上漲，但你的餐牌卻不可能天天都加價，所以一定要懂得計數。」

他認為大家在開餐廳前可先到食店打工，了解真實的營運情況，對日後開店有很大的幫助。

第一招：預訂菜式留住食客

伍文生上年便為深水埗新開的西餐廳1968 Bistro做顧問，「我的角色是替老闆去找廚師、聯繫一些跟業務有關的人士，以及要協助解決一些瑣碎事。」

1968 Bistro的老闆周志賢說，餐廳在7月中開業，不久便碰上政府禁晚市堂食，由於餐廳主打扒類及精緻西餐，故很難做到外賣。「一般食客選擇食西餐都為求情調，即所謂食氣氛，但外賣回家便失卻這種意義了。」周志賢說。

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▲ 伍文生跟1968 Bistro老闆周志賢同樣看好香港餐飲業的前景，故此可能日後再會發展其他餐廳品牌。（黃建輝攝）

於是周志賢便跟伍文生一起商討對策，除了在暑假推出沙冰，成功吸引一群年輕食客外，還推出限量的預訂菜式。「我們會提供高級的預訂菜式，其中便有斧頭扒，2人分量（32安士）價錢為788元，因食客必須要預早訂，他們來食飯的心情便不同，是真心來食及必定會來，而且未必只是兩個人，可能會帶同其他朋友，這樣便不只吃扒，還會選其他菜式，可增加餐廳的生意額。」伍文生說。

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第二招：熟客是餐廳的支柱

開了9個月的1968 Bistro，已擁有一批熟客，二人一致認為這批客人是餐廳支柱，對生意帶來舉足輕重的作用。「其實深水埗區有很多公公婆婆，雖然不是很有錢，但卻沒有經濟負擔，有時都想試下新嘢，故間中會來食飯，有時一星期一次，又或大節日慶祝，雖然不是日日來食，但我們都很重視他們，因每一個客人對餐廳都很重要，因為他們覺得好食，就一定會推介給家人或朋友，一傳十、十傳百，自然會帶來更多的客人。」

多得大量熟客的推介，1968 Bistro很快已有口碑，全是有賴餐廳高水準的菜式。「餐廳的廚師及經理都是來自五星級酒店，故對菜式及服務的要求都很高。」周志賢說。餐廳的招牌菜如法國油封鴨髀、法式鵝肝多士、美國安格斯牛扒等等，在深水埗區較難吃得到。

而且廚師要求很嚴謹，就是伴碟的配菜都花盡心思，包括把羽衣甘藍先烘乾後再炸脆、將黑松露混合薯仔成薯蓉等等，十分講究。

菜式製作認真，但價錢卻很實惠，午市套餐只需64元起，晚餐由88元起，果然性價比高，難怪餐廳現在已成為深水埗的人氣餐廳之一。

記者：招美寶

同場加映：林景程訪問