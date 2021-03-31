組合科學與綜合科學遭「殺科」　下學年中四起停開

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課程發展議會與考評局公開考試委員會今日（31日）在聯席會議上，通過由2021／22學年，中四級開始停止開設組合科學和綜合科學科，以騰出空間，讓開設相關科目的學校可同步優化其課程，學生亦可按意願選擇修讀與STEM相關的選修科目或應用學習課程。

通識科將改名「公民與社會發展科」，課程發展議會倡9月中四級起推行，詳情即看：【下一頁】

翻查考評局的報考統計資料，截至去年12月16日，只得328位考生報考名2021文憑試組合科學科。而報考人數，就由2012年文憑試的7,919人，每年都有下跌。另外2020文憑試有200至400名不等的學生報考不同組合的組合科學，但報考人數都比起以往數年少。

至於綜合科學科目，截至去年12月16日，只有84位2021年文憑試考生報考，而2020憑試就共有92名考生報考，而2019年文憑試的報考人數就是歷年最少，只有81人。

另外，根據教育局的「高中科目資料調查」，在2018/19學年，只有8間學校在中四級開辦綜合科學，中五級及中六級就分別有9及10間。而組合科學科，只有29間學校有在中四級開辦，中五級就有38間，中六級就有48間。

教育局在今年2月開學發通函，當中提到為促進學生學習，局方有必要持續檢視其他高中選修科目，並指近年開設組合科學和綜合科學科的學校數目，及修讀這兩科的學生數目均顯著下降。

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記者：黃悅晴