【考有Feel】小儀考MIRROR+ERROR五感　姜濤試食怪味雪條

ViuTV全新節目《考有Feel》由4月5日起逢星期一至五晚上10時30分播放，主考官阮小儀以及兩位監考員呂爵安（Edan）和黃奕晨（Dixon）會透過各種刺激又過癮的遊戲，測試MIRROR、ERROR成員及一眾ViuTV女藝人的「五感」。

節目以兩集為一單元，每個單元會進行五個回合遊戲。下星期一、二（4月5及6日）播出的首兩集，MIRROR及ERROR將全員出動，加上沈殷怡及練美娟（娟姐），大玩遊戲挑戰「五感」，笑料百出。

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在遊戲「大聲公群組」中，MIRROR隊派出五位成員用大聲公同時嗌出不同MIRROR成員的名字，由ERROR隊的娟姐負責猜出他們所說字眼的主題。

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娟姐首先猜測主題為「食物」，主考官小儀表示娟姐答錯，不過隨即笑指答案對娟姐而言是食物，姜濤立刻傻笑並面露尷尬，而娟姐獲得小儀的提示後靈機一觸，成功答中主題為「MIRROR人名」，獲得一分。

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一向貪玩兼為食的姜濤，在遊戲「瘋味雪條」中更顯雀躍，大膽試食由奇怪食材製成的三層雪條。雖然ERROR隊的肥仔率先估中第一層是豆豉鯪魚口味，但他答題時忘記要先撳鐘，姜濤見狀即撳鐘奪去答題權，先拔頭籌得分。

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開始搶答雪條第二層口味時，姜濤在眾人仍在試味之際已撳鐘，並估中答案是午餐肉，引起MIRROR成員陣陣歡呼，成功得分的姜濤亦非常得戚，又笑言：「以前肥仔嗰陣食太多！」姜濤之後又自信滿滿地搶答第三層口味，可惜最後答錯，被肥仔搶回一分。

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另一個遊戲「風狂大決鬥」由MIRROR隊先挑戰，派出Ian及Alton負責在巨型風扇製造的強風之下鋪床單。

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ERROR隊不時在旁出茅招，騷擾對手。姜濤為阻止ERROR隊搗亂完全不顧形象，猛力攬實肥仔並向隊友大叫：「快啲啊，我頂唔住啦！」場面既混亂又搞笑。

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同場加映：MIRROR訪問

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