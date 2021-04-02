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【酒店下午茶】帝京酒店聯乘CANVAS推玫瑰春日下午茶　$508兩位再送$495護膚套裝及香薰口罩配飾【內附外賣8折詳情】

休閒消費 11:15 2021/04/02

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熱門 張國榮 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

帝京酒店聯乘CANVAS於4月1日至6月30日期間推出瑰麗仙境下午茶。

帝京酒店Lion Rock聯乘護膚品牌CANVAS，於2021年4月1日至6月30日期間推出以玫瑰為主題的瑰麗仙境下午茶，惠顧兩位用套餐，可獲贈CANVAS玫瑰全日呵護套裝及香薰口罩配飾乙份 (每份價值HK$495)！下午茶同時提供外賣及外送服務，現於網上商店訂購更可享8折優惠。

點擊大圖了解詳情：

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瑰麗仙境下午茶

CANVAS的王牌奧圖玫瑰極緻系列以奧圖玫瑰、佛手柑、天竺葵及廣藿香香薰油為基礎，今次大廚就以玫瑰產品為靈感，設計出多款美味茶點，當中包括：龍蝦沙律撻、松葉蟹肉玉子卷、火炙三文魚卷、櫻花海老軟心芝士及紅桑子荔枝玫瑰慕絲蛋糕等等。

而「玫瑰蛋糕」無疑是下午茶的主角，切開內層是紅桑子荔枝玫瑰慕絲，咬下去有粒粒紅桑子及荔枝果肉，更添口感，而底層為海綿蛋糕。大廚更以乾冰造成煙霧效果，恍如置身仙境之中，大家記得準備好電話或相機，捕捉充滿「仙氣」的一刻。

此外，大家亦可品嚐到佛手柑玫瑰芭菲、玫瑰草莓西瓜蛋糕、青檸玫瑰花水信玄餅及紫羅蘭雜莓帕芙洛娃。當中佛手柑玫瑰芭菲以佛手柑慕絲配搭士多啤梨玫瑰果醬，底層的柑肉味道帶微酸，帶來一抹清新；而頂層的玫瑰則以朱古力砌成，相當搶眼。

甜蜜特飲

是次下午茶特別調配的兩款特飲為Rose Garden及Rose Latte，兩款都是女生大愛的粉紅色。凍飲的Rose Garden以新鮮檸檬汁、梳打水、紅石榴及玫瑰糖漿調配而成，入口清新；熱飲的Rose Latte奶泡綿滑，玫瑰花瓣綴於奶泡上，帶有陣陣玫瑰幽香。

送價值$495的CANVAS禮物

客人凡惠顧兩位用套餐，可獲贈CANVAS玫瑰全日呵護套裝及香薰口罩配飾乙份 (每份價值HK$495)，套裝包括玫瑰潤澤潔面梳乎厘10ml、玫瑰水凝面膜10ml以及玫瑰24小時全效保濕乳液10ml，由潔面到特別護理，為肌膚提供天然有機呵護。

同時送贈的香薰口罩配飾，則以磁扣設計，可扣在口罩、衣物及隨身物件上，配以自己喜愛的精油，守護身心靈，同時可裝飾您的每日必備配件，更凸顯尊貴雅致品味。

瑰麗仙境下午茶詳情：

供應期：2021年4月1日至6月30日下午2時半至5時

價錢：HK$508／兩位用 (包兩杯特飲)；HK$270 一位用 (包一杯特飲)（另加一服務費）

地址：九龍太子道西193號帝京酒店3樓

訂座電話：2622 6167

網店訂購下午茶請【按此

同場加映：為大家推介簡易日式甜品食譜，即睇【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

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