【家用美容儀】YA-MAN全新RF射頻激活亮白美顏儀　零瑕亮白+淨肌排毒春夏美白護膚恩物【附價錢詳情】

▲ YA-MAN推出全新RF射頻激活亮白美顏儀。（圖片由YA-MAN提供）

春夏季節為肌膚帶來各種負擔，加上紫外線和空氣會使肌膚變得暗啞、缺乏水份，從而失去透亮度。全新YA-MAN Bright Lift（RF射頻激活亮白美顏儀）備有先進的Melano Barrier Pulse「激活亮白脈衝技術」，提升美白成分滲透效能。此外，它能淨化去角質、亮白緊緻、滋養鎮靜，是在家美容的好幫手。

▲ YA-MAN全新RF射頻激活亮白美顏儀（圖片由YA-MAN提供）

美白成分深至肌底

新功能Melano Barrier Pulse「激活亮白脈衝技術」更有效導入維他命C、氨基酸等美白成分深至肌底。測試驗證，相比單單使用美白護膚品，配合Bright Lift使用能有效提升滲透度超過2倍。

專利技術 x RF射頻能量 RF Lift Technology

獨特的專利雙環型RF技術，可以在大範圍傳遞射頻產生的熱量，更廣、更深，均勻地進入肌底，媲美專業美容院級護理。RF射頻溫熱肌膚，刺激膠原蛋白增生，有效提升肌膚緊致度，達至美肌逆齡效果。

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零售價：HK$3,980

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責任編輯：王芷瑩