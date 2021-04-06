【靚太廚房】小儀首次整台灣鳳梨生炒骨獲網民大讚 公開大廚推介醬汁惹味秘訣【附食譜詳情】
一向廚藝了得，有「美女廚神」稱號的阮小儀（小儀）平日喜愛下廚煮兩味，近日（1日），小儀用台灣鳳梨來整人生第一次的生炒骨，賣相令人垂涎三尺，配搭白飯一流！阮小儀亦大方分享台灣鳳梨生炒骨的食譜及烹煮過程。
小儀最近在Facebook分享她用台灣鳳梨來做生炒骨的心得，因為朋友送她台灣鳳梨，所以切少少整鳳梨生炒骨。她表示今次是人生第一次整生炒骨，因為一向好怕在屋企炸食物，不過原來做這生炒骨可以「唔太炸」，再加上OK醬汁，便決定下廚。
點擊大圖了解做法詳情：
台灣鳳梨生炒骨的材料包括台灣鳳梨、排骨、豉油、糖、豆粉、米酒、麻油、排骨、洋蔥、蔥、生粉、楜椒鹽及Ok醬，做法如下：
1. 以豉油、糖、豆粉、米酒、麻油醃排骨。
2. 半個洋蔥切片、蔥切段、台灣鳳梨切片。
3. 排骨落鑊炸前沾上生粉
我喺生粉度加咗楜椒鹽入去，令佢炸完後多啲啲香味！
4. 把排骨炸至金黃，差不多熟，夾起待用。
5. 洋蔥、蔥起鑊，炒一會。
6. 落炸起的排骨，落菠蘿，落加了水的Ok醬（適量），加少少糖少少鹽調味，炒一會，即成。
帖文一出，已得到極大迴響，不少網民大讚小儀是一個廚藝高手，
小儀可以開個節目教煮餸！
不愧係廚神！
ok醬汁精髓
有網民讚小儀懂得用ok醬汁，因為不多人懂得用這個汁，小儀回應，
之前聽過啲大廚有講過，不過一路唔知邊度買！以為只有廚師至訂到！原來而家超市都有！
亦有網民問及只用ok醬夠不夠味，是否需要加茄汁嗎，小儀樂於分享她的心得，
加多少少糖，因為我覺得個醬偏酸！再加啲啲鹽去吊吊味。
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責任編輯：王芷瑩