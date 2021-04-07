【兩台大戰】TVB訓練班報名踴躍 逾1200人申請入讀 娛樂 10:55 2021/04/07 分享： 熱門 林芊妤 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞 ▲ TVB藝員及電視製作人員訓練班的報名十分踴躍。 曾志偉加入TVB當高層後大展拳腳，把綜藝節目實行大改革，掀起兩台大戰。此外，TVB辦藝員及電視製作人員訓練班，包括培訓演員、配音員 、舞蹈藝員、動作演員、助理編導、見習編劇/撰稿、攝製助理、後期製作及視覺效果。 訓練班早前已接受報名，反應十分熱烈，截止昨天（4月6日）為止已超越1200人申請，明天（4月8日）就是截止報名日期。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【兩台大戰】馬浚偉回TVB任藝訓班校長 馬仔透露已有逾千人報名爭30席位 12:00 2021/04/03 【兩台大戰】馬浚偉回TVB任藝訓班校長 馬仔透露已有逾千人報名爭30席位 【兩台大戰】譚詠麟讚姜濤回應惡搞夠得體 有意邀MIRROR上TVB：良性切磋 17:12 2021/03/29 【兩台大戰】譚詠麟讚姜濤回應惡搞夠得體 有意邀MIRROR上TVB：良性切磋 【兩台大戰】陳志雲爆ViuTV頒獎禮邀陳奕迅表演 慘被TVB綜藝搶頭啖湯【有片】 11:57 2021/03/29 【兩台大戰】陳志雲爆ViuTV頒獎禮邀陳奕迅表演 慘被TVB綜藝搶頭啖湯【有片】 曾志偉 TVB 綜藝節目 電視劇