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【兩台大戰】TVB訓練班報名踴躍　逾1200人申請入讀

娛樂 10:55 2021/04/07

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TVB藝員及電視製作人員訓練班的報名十分踴躍。

曾志偉加入TVB當高層後大展拳腳，把綜藝節目實行大改革，掀起兩台大戰。此外，TVB辦藝員及電視製作人員訓練班，包括培訓演員、配音員 、舞蹈藝員、動作演員、助理編導、見習編劇/撰稿、攝製助理、後期製作及視覺效果。

訓練班早前已接受報名，反應十分熱烈，截止昨天（4月6日）為止已超越1200人申請，明天（4月8日）就是截止報名日期。

撰文 : TOPick柴犬出動

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