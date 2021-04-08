不一樣的Café 灣仔「潮聖」文創熱點

放假去Café打卡「唞唞」可說是不少港人的生活日常，而隨著各區的Café愈開愈多，Café的主題亦都層出不窮，復古風、日系風、輕工業風各適其適，深受不同年齡的朋友喜愛。而近日又多一家新Café開業，它除了外表了得，內在更充滿故事性，相信將會成為新一輪的打卡熱點！

▲ 「創活MM2 Café」內外共有6幅神像crossover咖啡的現代繪畫，將文化融入生活。

新開業的「創活MM2 Café」位於灣仔皇后大道東的洪聖廟旁，其外觀雖然與一般Café無異，但原來它由選址到內部設計，以至Café的定位皆經過悉心的規劃，務求令大家在吃喝玩樂的同時，來一趟傳統與現代交織的文化之旅。

善用空間 設計別有洞天

樓高兩層的「創活MM2 Café」，單從外觀已給人與別不同的感覺，只因Café內外共有6幅神像crossover咖啡的現代繪畫，猶如將文化融入生活。既有中式文化，又能與西方咖啡結合，體現出香港中西融滙的獨有現象。

走進Café，下層為餐飲區，除了提供咖啡和簡單的輕食外，還擺滿了各式寄賣的文化品牌產品，讓大家可以一邊嘆啡一邊打卡的同時，能對本土的文化品牌有更深入的認識。

至於踏上樓梯轉往上層，當中原來別有洞天——寬敞的空間乃用作舉行文化活動的「也文也武館」，該處會不定期舉辦各式展覽和工作坊，加強大眾與傳統文化的連繫。為何一間型格Café會與傳統文化扯上關係？因為它的營運者乃大家熟悉的東華三院！

▲ 「創活MM2 Café」下層為餐飲區，提供咖啡和精美的輕食。

中西合璧 重塑中華文化

「『創活MM2 Café』是東華三院150週年的其中一個項目，目的乃推廣中華傳統文化。」基於這個原因，東華三院公共服務經理梁中杰表示，Café刻意選址於有超過170年歷史的灣仔洪聖廟旁，令Café能與傳統文化更緊密地融合，同時亦符合該院2020年的管治理念——「行善・行更遠」。

▲ MM2的名字源於Mix & Match，意指將西方的咖啡與中華文化融入於一個空間。

梁中杰透露，MM2的名字源於Mix & Match，意指將西方的咖啡與中華文化融入於一個空間，「至於square既有空間、廣場的意思，亦可解釋為second generation（下一代），代表我們期望Café能夠面向年輕一代，令他們從生活中了解和認識中華文化。」

事實上，透過Café的選址和定位，除了展現出東華三院敢於跳出「舒適圈」（comfort zone）的創新精神外，梁中杰亦期望，藉著去Café、打卡等年輕人閒時喜愛的活動，改變他們對廟宇的刻板印象，令大家更願意接觸中華文化。「皇后大道東和『囍貼街』（利東街）乃年輕人文化的聚腳地，所以Café落戶於此，有利我們接觸年輕人。」

打造獨特文化推廣基地

為鼓勵和支持年輕設計師的創作，梁中杰表示，「創活MM2 Café」下層的寄賣貨架，與上層的「也文也武館」主要透過非牟利方式營運，藉此扶助年輕一代的設計師，將他們建立的品牌推廣予大眾，強化Café在文化推廣方面的角色。

▲ 「創活MM2 Café」下層的寄賣貨架，與上層的「也文也武館」主要透過非牟利方式營運，藉此推廣新晉設計師的品牌。

「其實在亞洲如中國、台灣、馬來來西亞等地已出現不少文創咖啡店，但反觀香港在這方面卻較為落後。如果『創活MM2 Café』能夠做到帶頭、開荒的作用，這對我們來說實在是一件非常鼓舞的事。」梁中杰說。

如果大家想體驗中西文化融滙所產生的火花，或者認識更多本地新晉設計師的無限創意，立即記下「創活MM2 Café」地址，趁周末或假日與親朋好友去chill兼吸收當中的文化氣息！

電話：2435 0240

地址：灣仔皇后大道東127號

營業時間：上午八時正至下午六時正

（特約）