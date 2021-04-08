【明星創業】星級司儀瑪姬投身做帶貨直播　初辦網購平台分享三大心得

▲ 人氣司儀瑪姬創業做網購平台。

人氣司儀瑪姬，過去多年主持過不少宴會及大型活動，在司儀界內頗具名氣。可是自去年疫情爆發以來，因市面大小活動先後取消或延期，瑪姬的工作量亦驟減，她坦言收入自然大受影響。

瑪姬本著窮則變，變則通的精神，約3個月前夥同主播好友嚴崇天，共同創業開設網購平台，由司儀兼營帶貨直播，望開拓新的收入來源。

▲ 人氣司儀瑪姬分享辦網購平台的經驗。（攝影：黃建輝）

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瑪姬自2005年由DJ轉型至活動司儀，主持經驗豐富的她，直言行內有所謂的「開心錢」，即是如公司晚宴、婚宴等，都是屬喜慶場合的司儀工作，但在疫情下這些「開心錢」都幾乎全消失，而這一年內做的多是產品發布會等須硬性舉行的活動司儀。

憑傻勁創業做網購

司儀工作收入大減，瑪姬不諱言與其等運到，不如主動拓展機會。去年12月夥同藝人嚴崇天一同開創網購平台「Come Buy Mall」，投身近年興起的帶貨直播熱潮。

從無經營網購生意的瑪姬，坦言創業全憑一股傻勁。「首先我和拍檔都有幕前經驗，對鏡頭講話可以滔滔不絕；其次過去工作上都認識不少零售業朋友，亦知道不少業內人士在疫情下也要找渠道賣貨，令市面多了不少網購平台，所以便嘗試投身此門生意。」

瑪姬比較過不少行家，覺得她們的優勢在於跟娛樂圈有更大聯繫，其網購平台主打食品及美容產品，同時開拓星級路線，如曾邀請李司棋做嘉賓介紹保健用品。

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另外，她和拍檔又在長沙灣租了地舖，作為做live時的直播間。瑪姬稱：「很多行家坦言我們是『戇居』，做網購都要花錢租舖，但既然沒人如此做，才有機會突圍而出。我們地舖有落地玻璃，做直播時途人可以望到，如人們經過時有興趣，也會上網去搜尋我們的平台，其實也算是一種add value。」

分享創業三大心得

瑪姬本身早有創業經驗，跟友人共同經營髮型屋多年，今次初做網購，她分享三大心得。「首先拍檔好重要，有些朋友性格未必適合做生意，無論因財失義，現時跟拍檔都是識了多年，彼此個性接近，都是均真，重誠信，就算有意見都較易磨合。」

其次她覺得跟拍檔目光要一致，若步伐不同很難共處。「我跟拍檔都是不怕蝕底，不論對客或分銷商都沒有計較，做生意心態緊要過一切，能夠看得長遠，日後才會有回報。」

而她覺最重要是誠信。「我們現時主打是食品或美容用品，所有產品我都會親身去試至少兩星期，才會去介紹給別人，做生意不能吹牛，客人信任才會有下次。」

▲ 她跟嚴崇天在其中一集邀來司棋姐任嘉賓介紹保健產品。（取自IG）

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坦言對收入未滿意

本身也喜歡網購的瑪姬，也曾試過有商家很遲出貨或貨不對辦。「將心比己，你騙了我一次，卻失去了個客，這有何意義！做人和做生意一意，誠信最重要。」

開業3個多月，瑪姬最開心已有不少經銷商主動聯絡，令她們有不少貨源可供介紹，而網民的評價亦多正面，令她放下心來。

▲ 瑪姬除任司儀，近年也自資做歌手，發掘不同方向。（攝影：黃建輝）

不過講到收入，瑪姬笑言暫時未算滿意。「當然比起司儀工作，收入絕對不及，當然我們還有很多地方要學習，若純靠此生意去維生暫不可能，現階段錢並非最大考慮因素，一兩年後，就算失敗了，自己的司儀工作不會便中斷，但由此side business得到的滿足感、人脈以至和個人增值更為重要。」

造型：Amy Mak @amym_stylist @mistylistjob

髮型：Roy Chow @ LOOKS Hair Design Salon

場地：漁舍 The Fish House

記者：陳家昌

同場加映：林秀怡訪問