【春日限定】翡翠拉麵推「賞花嚐花饌系列」佳餚　櫻花玫瑰入饌細味花意甜蜜滋味

▲ 翡翠拉麵小籠包推出季節限定「賞花嚐花饌」。(圖片由翡翠餐飲集團提供)

翡翠拉麵小籠包特以春日繁花作靈感，推出季節限定的「賞花嚐花饌系列」。廚藝團隊以多款充滿粉嫩春日氣息之食材如櫻花、玫瑰和櫻花蝦等入饌，並揉合傳統廚藝，以現代的風格重新演繹滬式佳餚。而菜式以天然食材紅肉火龍果著色，絕無人工色素。

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「賞花嚐花饌系列」 以漫天繁花為題

「玫莓脆脆豬頸肉」，香脆可口的豬頸肉配上以特製草莓、玫瑰糖醋汁，味道酸甜有層次。「夢幻雲朵蝦球」，香脆爽口的蝦球配上自家調配的粉嫩櫻花蛋黃醬，入口鮮味十足。「漫天櫻花蝦炒飯」，櫻花蝦的鹹香配以爽彈的蝦仁，每顆飯粒炒至粒粒分明！「櫻花蝦粉粉拌麵」，用上鮮香的櫻花蝦及爽口的青瓜絲為味蕾帶來絲絲驚喜！

粉嫩迷人甜品特飲

「甜鹽物語櫻花特飲」採用鹽漬櫻花，配以檸檬及椰果調製，清新有層次。而甜品「玫瑰醉迷丸子」用上天然食材著色，成份健康。

「賞花嚐花饌」享用詳情：

地點： 香港翡翠拉麵小籠包（西環及機場店除外）

供應日期： 即日供應至 6 月 30 日

供應時間：上午 11 時至晚上 10 時（金鐘店為上午 11 時至晚上 9 時）

所有食品均可堂食及外賣，惟櫻花蝦粉粉拌麵不設外賣。

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責任編輯：張懿慧