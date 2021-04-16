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【美顏護膚】中醫解構6種食材養顏功效　桃膠有助排毒主要功效非養顏

保健美顏 09:48 2021/04/16

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中醫解構6種常見養顏食材的功效

提起養顏，不少人也會想起燕窩、雪耳，惟近年桃膠、雪燕、雪蓮子等食材也成為熱門之選。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁表示，這些吃起來黏黏稠稠的食材，感覺與燕窩、雪耳有點相似，價錢較便宜，但養顏功效未必一樣。她列出6種大眾常用美顏的食材，比較其功效，並指出並非人人適宜食用。

梁醫師表示，從中醫角度看，上述質感黏稠的食材雖有養津液功效，但勿過份期待其養陰作用。她解釋，桃膠是樹脂，雪燕是蘋婆樹的木髓分泌物，雪蓮子則是豆科皂莢的果實，與花膠、燕窩等所含的動物性蛋白質不一樣，並無直接補充皮膚骨膠原的功效。

桃膠、雪燕、雪蓮子含有膳食纖維，潤腸通便作用較佳，若腸胃好，皮膚自然也較好，可算是有助間接養顏。烹煮這三種食材時，宜配合體質，配搭雪耳、百合、紅棗、蓮子等溫潤食材，以達至養顏功效。

養顏食材大比拼

梁醫師列出花膠、燕窩、雪蛤膏、桃膠、皂角米（雪蓮子）、雪燕這6種食材的功效，並指出適合人士及食用忌宜。

花膠、燕窩、雪蛤膏：

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桃膠、皂角米（雪蓮子）、雪燕：

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內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣

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