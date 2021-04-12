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【靚太安樂窩】夫婦賣樓套現10年後悔再上車　$58萬裝修元朗740呎私樓

休閒消費 16:44 2021/04/12

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熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

夫婦賣樓套現10年後樓價急升感後悔再上車，透過裝修單位，滿足7個人所需的空間。

近日有港媽分享她「中途下車」約10年後再「上車」買私樓及裝修的經過，當年賣樓套現的她，觀望多年，苦等樓價回落不果，決心買樓，為一家6口及工人姐姐添置安樂窩。雖然在買樓旅途有遺憾，但最終還能亡羊補牢。

點擊大圖了解裝修前的情況：

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後悔賣樓套現

女戶主黎小姐接受TOPick訪問時指，自己和老公曾置業，後來因樓價升值而賣樓套現，租住500多呎3房1廁單位約十年。隨著子女長大，黎小姐希望給予他們更大空間，

單位極之唔夠住，加上疫情，全家人經常在家工作和上學，所以更逼切搬！

對於中途下車，黎小姐指當時賣樓本來想換較大的單位，

由最初唔信樓價仲有得升，到現在已經接受樓價唔會跌，所以下定決心買樓！

點擊大圖了解裝修後的客廳：

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面對樓價不斷攀升，而身邊朋友差不多供完樓，但他們還未買樓，黎小姐和老公都非常後悔，更一度擔心再不能置業。而租住的單位又舊，又小，租金又貴，進退兩難。

購買元朗朗晴居740呎三房兩廁單位

他們買了元朗朗晴居740呎、三房兩廁的單位，住有一家6口，包括自己、老公、3個分別5歲、7歲及9歲的小朋友、媽媽和工人姐姐。

入住新屋時，好似發緊夢，久久未能接受夢想已經實現！

點擊大圖了解裝修後的睡房：

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裝修需滿足7人需要充滿挑戰

黎小姐指裝修單位這最大挑戰需計劃睡床和儲物空間，要用盡兩間細房安置3個小朋友及兩個大人。由於單位間隔好，樓底有9呎高，因此設計傢俬的彈性高。

除了解決睡覺位置，也要解決收納空間問題。3間睡房善用樓底高的優勢，設計地台，擺放所有雜物。小朋友房設有L型上格床及大型飾櫃，而飯廳變成小朋友學習閣。雜物收納妥當，客廳變得寬敞，方便一家人相聚。

點擊大圖了解裝修後的廚房及洗手間：

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工程花費約$58萬

裝修後單位煥然一新，黎小姐為屋企淘寳全屋燈及家品，例如智能垃圾桶、廁廚既置物架、智能廁鏡、椅子及掛手袋架，打造智能家居。

單位除了大門和窗，其他全部清拆換新。裝修連全屋傢俬（除了電視櫃），花費大約$58萬。裝修後，黎小姐對裝修師傅手工、泥水油漆全部都滿意。

分享你的裝修心得、上車故事，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

同場加映：裝修後可以更享受下廚樂，簡易煎牛扒食譜詳情即睇【下一頁

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記者：王芷瑩

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