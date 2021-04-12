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【酒店翻新】數碼港艾美酒店4月20日起暫停所有服務　翻新後預期2021年11月重新開業

休閒消費 14:03 2021/04/12

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數碼港艾美酒店將進行翻新工程，4月20日起暫停所有服務。（圖片由酒店提供）

香港數碼港艾美酒店將於2021年4月20日起暫停其所有服務，進行升級翻新工程，以提供更優越的住宿、餐飲和多功能會議空間，預期在2021年11月重新開業。

香港數碼港艾美酒店坐落於香港島南區的都市綠洲，擁有薄扶林山景及壯麗的海洋景緻，距離海洋公園和中環區僅十多分鐘路程，是休閒及商務旅客喜歡的城市度假勝地。酒店指是次翻新計劃，旨在提升酒店的170間客房和套房、4間餐廳和酒吧，以及各種會議室設施，以嶄新形象再度登場。

點擊大圖了解裝修後的概念圖：

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是次優化工程採用時尚優雅到中世紀的現代風格，結合柔和的色調，融合周圍自然環境和數碼港園區的概念，以簡約的室內設計，提供俱生活品味和諧的住宿體驗。酒店於翻新工程期間，將暫停所有服務，預期在2021年11月重新開業。

同場加映：簡易氣炸鍋食譜推介，即睇【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

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