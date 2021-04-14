【靚太安樂窩】粉紅控港媽$5萬改造30呎芭比廚房　粉紅鋅盤水龍頭+閃粉玻璃牆超夢幻

難得「上樓」有屬於自己的小天地，不妨裝修成夢想的家！一家3口早前獲派長沙灣區公屋單位，港媽把廚房裝修成Barbie粉紅色夢幻廚房，不論鋅盤水龍頭及大部分廚具都是粉紅色，一圓她的心願。

這港媽葉小姐接受TOPick訪問分享她的裝修心得。她、老公及3歲半的小朋友早前獲派的公屋單位實用面積約320呎，有1房1廁。葉小姐希望把單位裝修得舒服、以簡單及統一為主，除了房間設計北歐風格，其他全部走小清新風格，設計出粉紅色廚房及粉藍色廁所。

▲ （圖片由受訪者提供）

廚房設計不甘於平凡

由於裝修前的廚房比較簡單，實用性低，葉小姐廚房花費約$5萬改造約30呎的廚房。她發現大部分裝修比較普通，採用黑白灰的廚櫃雲石，用不銹剛既鋅盤、水龍頭甚至背板都是不銹鋼，

係耐用，但我就覺得似中菜廚房，唔好睇！

因此，葉小姐在家人支持下，決定把廚房裝修成夢想中的粉紅廚房，

等咗咁耐，終於有自己小天地，而且一裝修可能要十年廿年後先再有機會裝修，點解唔珍惜呢次機會？

粉紅色鋅盤水龍頭似玩具廚房

打造粉紅色廚房過程不容易，葉小姐需四處搜羅工作枱配套、廚具、廚電及餐具。她發現原來煤氣公司有粉紅色煮食爐，便開始跟著這方向設計。之後，她遇上粉紅色的鋅盤水龍頭，覺得很美很特別，便購買。

最後，她連做甜品的所有大小用具幾乎都是粉紅色，搜羅過程確實不容易！

開始設計時，她都面對不同的反對聲音，有人認為她很瘋狂，粉紅色廚房難打理又易殘舊，不過她依然很堅持，

揀得呢隻色就要堅持，唔可以最後變成鬼五馬六，浪費左粉紅色廚櫃！

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向實用性低頭

葉小姐坦言設計這粉紅廚房也要向實用性低頭，不能所有元素都採用粉紅色。她表現唯一美中不足是蒸焗爐及電飯煲不是粉紅色。儘管兩者都有粉紅色，但礙於實用性、容量及牌子因素，她最後都選擇了實用性高的廚具，在整體美觀上作出取捨。

裝修後感受

裝修後，粉紅廚房呈現眼前，葉小姐很開心，朋友亦稱讚它似玩具廚房，

好多朋友嚟我屋企都大讚廚房好靚，好有心機，居然全部野都搵到粉紅色返嚟！

她把裝修成品分享到社交平台，獲不少網民讚賞，「連粉紅鋅盤水龍頭都搵到」、「似Barbie House，粉得來又不會很姣」，她對於有人欣賞她的心機十分滿足。

工程費用

這個廚房改造工程花了約3個月完工，費用大約$5萬，包括清拆、裝修、廚具、廚電、煮食爐等等。

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記者：王芷瑩