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畢業生升讀大學選STEM科倍增　聖保祿STEM教育滿足社會人才需求

社會 07:00 2021/04/13

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熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

聖保祿學校近年投放大量資源推動STEM教育，圖中為（前排左起）創意媒體科教師黃祉齊、地理及歷史科教師區子嘉及（後排）數學科教師李潤佳。（馮漢柱攝）

聖保祿學校透過中學資訊科技增潤計劃，加強推動STEM教育，已漸見成效，該校畢業生近年在大學選修科學及工程等STEM教育相關學科比例，高達約5成，有教師料可滿足社會對創科人才的需求。

拓創意媒體科　培育創科人才

協助籌辦STEM教育項目的數學科教師李潤佳指出，學校觀察到近年有更多學生參與STEM教育相關科目的比賽。據校方收集升學就業數據，畢業生過去以升讀大學法律、商科、文學及醫科等為主，但過去兩屆畢業生修讀科學、工程及醫科等「廣義STEM教育」相關學科的人數比例，由以往約四分一，增至約三分一至二分一，相信有助滿足社會對創科人才的需求。

本身是該校畢業生的創意媒體科教師黃祉齊，於2015年完成中五後，憑國際普通中學教育文憑（IGCSE）成績到美國升學，其後重返母校任教。她形容校長及教師想法前衞，非常支持學生發展，除了更新資訊及通訊科技科（ICT）課程設計，吸引學生選修，「學生想試乜嘢，（學校）就搵funding（資助）試」，早年未有虛擬實境（VR）教學，已是全港首間學校引入無人機。

該校擬進一步推展創意媒體科，黃祉齊認為，學生選修該科有助開拓眼界，平日上課亦傾向運用該科所學的設計海報和拍片等技巧進行滙報，料有助培育社會需要具備懂得拍片、運用社交媒體宣傳等技巧的人才，「對將來絕對有幫助，有啲公司無咁多分門別類，每個人都要識小小IT嘢，就算唔係從事落手落腳做嘅職位，都會更易溝通。」

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記者：馮琪雅、黃悅晴

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