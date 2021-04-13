【選舉制度】林鄭月娥：警務處處長不一定獲委任為資審會成員

▲ 特首林鄭月娥。（陳靜儀攝）

完善選舉制度修例草案今日公布，當中提到候選人資格審查委員會成員由行政長官委任，出任資審會的主要官員，須是基本法第48條第5項所指的主要官員，包括司長、局長、警務處處長及海關關長等。另外，特首林鄭月娥稱，願意採納外界意見，在資審會加入若干名具公信力、愛國、中央信任的社會人士。

記者會上，被問到警務處處長及海關關長是否適合加入資審會時，林鄭月娥回應指，資審會其中一個職責是進行國安審查，會根據國安處的調查和國安委出具意見書進行判斷，從這角度看，紀律部隊的首長完全有能力、有資格負責資格審查，因為警務處處長和海關關長都是國安委成員。不過，她強調，這不等於他們會被委任。

她續指，委任社會人士時會根據個人能力、誠信等原則進行委任，但必定是一位愛國者。她指，任何資審會成員都有機會接觸國安資料，在委任社會人士時亦會先審查這些人是否符合愛國者要求，又指因為主要官員都是由中央任命，不排除社會人士加入資審會時都要交給中央（任命），就算不是任命，都會備案，以彰顯他們的重要性。她認為，要在香港找到具公信力、中央信任的人沒有問題。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：林曉君