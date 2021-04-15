兩代撕裂愈趨嚴重　校長反思糾正「我講你要聽」想法

▲ 召集人徐區懿華（右）分享與陳恩碩（左）合作，更感受到年輕人是社會未來主人翁。（程志遠攝）

年僅23歲的舞台劇導演陳恩碩，夥拍逾100名中小學校長拍攝迷你音樂劇電影《我有個夢》，勉勵應屆DSE考生不要放斷言放棄追夢。

陳表示，今次與一班平日「高高在上」的校長們合作拍攝，當中有不少「踩界」對白，校長們也近乎全部照單全收。他坦言，有見近年「兩代人」之間的社會撕裂愈趨嚴重，希望以軟性手法，表達校長職責所在的無奈，有校長合作後亦反思要糾正「我講你要聽」的想法，多考慮年輕人的想法。

對白踩界 幾近「照單全收」

唔通我身為校長，叫啲學生將學業放埋一邊先，放膽去追尋你的夢想！Ush！

迷你音樂劇電影《我有個夢》當中不少對白踩界，其中這句由保良局林文燦英文小學校長文詩詠道出的校長心聲，演繹得相當肉緊，但也引起部分人質疑。

陳恩碩形容近年兩代之間的矛盾嚴重，「大家唔會企喺對方立場諗，各方面撕裂愈嚟愈嚴重。」「好想借短片中嘅對白，俾大家知道多些，校長職責所在嘅無奈，背後講到底都係為咗學生。」

陳說，5名主演校長對他所寫的對白近乎照單全收，而且拍攝按舞台劇標準，要求演員一字不漏地背出台詞，又指導他們擺出不同鬼馬表情動作，在Zoom圍讀過後，拍攝當日即場綵排後便「roll機」，2日便完成拍攝，形容校長們都是「影壇新星」。

作為校長嚟講（表現）幾驚喜，第一次圍讀已經好自然，唔會好作狀。

了解想法 青年更易聽入耳

有份參演的福建中學附屬學校校長徐區懿華說，今次與陳合作，受對方啟發，「我哋會傾吓點樣表達，先會令年輕人接受，佢講咗啲嘢俾我聽，我真係無諗過，例如咁樣去同年輕人講，佢哋會點諗、有咩反應、點樣先聽得入耳。」

坦白講我哋呢代人有種心態，「你哋識咩呀，我講你要聽」，但呢種心態真係錯嘅。

她更深感「年輕人係社會未來嘅主人翁」：

好多嘢佢識我唔識，係由佢哋帶動返轉頭。

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記者：馮琪雅