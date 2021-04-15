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【狂歡購物祭】東薈城名店倉推「全城狂歡大割引」　4月16日起逾千件商品低至一折

休閒消費 12:11 2021/04/15

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熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

東薈城名店倉年度盛事 —「狂歡購物祭」於四月回歸，商品推出低至一折的限時優惠。(圖片由東薈城名店倉提供)

由2021年4月16日至5月16日期間，東薈城名店倉聯同場內逾百個國際知名品牌及餐飲食肆推出「全城狂歡大割引」，過千件商品推出低至一折的限時優惠。

點擊大圖了解優惠：

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攻略一：Outlet價額外折上折

法國時尚品牌Chloé迷你Chloe C手袋可享全場額外85折優惠，現以59 折發售；意大利皮革飾物品牌 Furla低至3折；高端童裝品牌Barocco Fendi Kids 運動鞋現以低至16折震撼價便可購入。

攻略二：人氣品牌限定優惠套裝

經典歐美牛仔品牌Levi’s精選福袋，只需港幣399元即可購入5件神秘時髦單品；而英國生活品牌Cath Kidston推出低至28折福袋，5件人氣商品只需港幣499元。

點擊大圖了解優惠：

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攻略三：美妝、時尚飾物買一送一

西班牙晶鑽品牌 ARTE Madrid Spotlight首飾系列買一送一，精選首飾更低至3折；國際美妝品牌的cdf Beauty精選護膚品及潮人追捧的FILA熱銷單品均買一送一。

攻略四：CLUB CG會員專享獨家優惠

逾百年歷史的腕錶先驅品牌Breitling挑戰者自動機械腕錶以61折發售；意大利文藝生活品牌Moleskine推出46折限量背包套裝，以折實價港幣698元便可入手；PINKO Outlet精緻錢包低至4折；而於周生生購買指定鑲嵌珠寶更可以半價選購人氣系列串珠。

CLUB CG會員Outlet折上折

CLUB CG會員本人以電子消費滿指定金額即可獲贈高達港幣600元指定商戶現金券，消費回贈高達10%。非CLUB CG會員亦更可憑同一消費滿港幣2,000元即場成為會員，換領指定商戶現金券。

活動詳情：

日期：2021年4月16日至5月16日

換領地點：地下禮賓櫃台及二樓顧客服務中心

換領時間：每日早上10時至晚上10時

換領方法：消費滿港幣2,000 – 4,999元*，可換領指定商戶港幣100元現金券；消費滿港幣5,000元或以上，可換領指定商戶港幣500元現金券。

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責任編輯：張懿慧

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