【靚太安樂窩】準新人$23萬托舊同學裝修新居屋爛尾　大呻後悔：英泥塞座廁浴櫃發臭【附防中伏貼士】

▲ 打算找熟人裝修，卻弄得一團糟。準新人向TOPick分享他們裝修的中伏經過。

若果在裝修屋企上遇人不淑，分分鐘工程爛尾又浪費金錢，最終搞到一肚氣！近日有網民大呻她信錯舊同學，把新入伙的居屋單位交給朋友裝修，結果裝修一團糟，貼錢買難受。

誤以為年紀相近會易溝通

該網民S小姐接受TOPick訪問時，表示早前未婚夫儲錢多年以「綠表」購買了長沙灣的300呎2房居屋單位準備結婚，與未婚夫父母一起居住。

想換個舒適環境比屋企人，間個私人空間將來結婚住！

S小姐比較過三間價錢和質素後，最後選擇現職裝修老闆的舊同學幫忙。除了認為年紀較接近容易溝通，亦知道他家人從事該行多年，相信有一定班底和基礎。可是，這位舊同學包辦的全部項目，卻沒一樣達標。

工程由上年12月開始，可是到現在還在處理爛尾衍生的問題，

出來嘅結果事與願違，仲飽受一肚氣！

中伏事件簿

單位屬清水樓，只需清拆廚房及廁所，所以裝修費用相對便宜。當時舊同學主動提出費用不會收貴，工程費用$22.6萬（到目前只付了$18.8萬），S小姐起初付了一半頭訂後便開始工程了，後來她發現付一半頭訂是不合理，但幾於大家同學關係便沒所謂。

裝修過程中，S小姐發現C字櫃、櫥櫃、浴櫃及地磚等等都貨不對版，出了大問題。C字櫃的鞋櫃門板彎曲，床頭LED氣氛燈開關制竟然設在門口，還採用了白燈。

氣氛燈用白燈我真係覺得有啲… 唔識欣賞！

而櫥櫃的櫃桶高低不平，收口馬虎。浴櫃的兩個門板有兩個窿頂沒封邊，裝完到現在還會發出臭味。即使是全屋清拆、油漆、鏟底重做防潮油，牆身卻起浪、牆角全部唧膠不懂執灰，

一條企角可以唧一半唔唧一半。

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S小姐大呻開會最激氣，兩次見面舊同學還帶拍檔前來耍無賴，感到愕然。當她質疑工程參差，不能收貨，他的拍檔反問這樣的價錢怎能有豪宅質素，S小姐反駁如果不夠價錢可以提出，而不是交出不能修復的爛尾工程。之後他的拍檔又以「有錢唔係大曬」的藉口解釋。

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S小姐坦言其實工程費用不算貴，但她覺得當初洽商的價錢是因為舊同學不收貴我，但沒表示這代表質素會打折扣。

真係好唔開心，完全比錢買難受！

不少網民都同情S小姐的遭遇，有人把S小姐的分享告訴裝修師傅，裝修師傅直指完全不能夠接受，

全部都唔識做，舊同學都呃咁衰嘅！

亦有人表示「又一次證明搵到個好裝修師傅猶如中六合彩般難！」

5個貼士避免裝修工程中伏

TOPick請教城堡設計 castle design house LTD的室內設計師Chris，教大家5個貼士保障户主，減少裝修過程中中伏。

要選信譽良好公司：即使裝修公司職員跟户主是朋友，都要先了解他是否有足夠相關經驗及責任心。

不要貪平價：自己要有預算，預算不足就做小點，要有足夠時間不要要求急趕完工。

清楚表達單位資料及設計要求：一定要有多些單位資料及對單位需求跟設計公司商議，户主都要跟進裝修過程中，若有問題及偏差，要及早表達。

訂金比例：一般情況下，頭訂通常付4成，二訂付4成，三訂1成，尾訂於完工後3天至7天再付餘下1成。

額外預備金額作意外資金：有些裝修物料及傢俬未必包括在工程內，所以都要額外付錢購買。

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記者：王芷瑩