  • 27°C
香港時間 : 2021423日 (週五) 11:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【靚太安樂窩】佛系IT港男等足10年$600萬買心儀私樓　帶支票落訂誠意撼贏3買家奪心頭好

休閒消費 14:34 2021/04/22

分享：

熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

有人等待10年，終於等到心儀單位，花約$600萬購買及$40萬裝修。

過往一年樓市波幅忽大忽小，有業主因移民急放單位，以低價出售；有新婚夫婦在樓價攀升中途急忙上車，不想錯過時機；亦有人不被環境左右，耐心等侯心目中的單位出現。40多歲從事IT的熊先生最近購買了等待10年的高層單位，並花$40萬裝修安樂窩。

等待心儀單位10年終上車

負責這單位裝修的Castle Design House Ltd室內設計師Chris接受TOPick訪問，指戶主熊先生在疫情期間上車，獨愛葵涌廣場指定某一座的高層向泳池單位。可是屋苑3年內都沒有此類單位，其間放棄了2次上車機會，

因底層或座向不合適，所以放棄入市！

他一邊租住同屋苑的其他單位，一邊等待心儀的單位，等了10年，終於等到了。

點擊大圖了解單位裝修前的情況：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

果斷帶支票落訂

前業主當時因怕第4波疫情會樓市下挫，單位無法出租，因此出售這單位。當心儀單位出現時，熊生不猶豫，馬上預備支票給業主落訂。由於單位放出不夠半天，已有3組客戶有意購買，熊生因了解屋苑單位情況做足準備，最後以約$600萬成功奪得心頭好。

改造單位

目前單身的熊先生一人居住，所以把實用面積318呎的2房單位改做一大房，增加空間感。熊生非常注意個人衛生，因此設計上盡量做到簡潔，方便他清理。雖然廚廁面積不大，但都一應俱全。

熊生非常滿意，不論儲物空間及生活空間都足夠，而設計及用色都達到自己要求。

點擊大圖了解裝修後的客廳及廚房：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

不採取樓換樓方法上車自認佛系

對於一個充滿未知數的等待，風險猶如守株待兔，最後可能等不了「兔」，連上車的本錢都沒了。

始終銀紙貶值，買磚頭較保值。問及為何不用樓換樓方法上車，卻用租屋等待心儀單位，幫人供樓不幫自己供樓，會不會感到吃虧？熊先生表示他不介意，只想一買便買到心頭好，所以自稱為佛系上車。

裝修後的睡房及洗手間：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

工程詳情

室內設計師Chris表示工程花了3個月完工，費用總共$40萬，細項如下：

現場木器、傢俬及所有門：$9萬

木工：$8萬

電力：$6萬

泥水：$7萬

清拆：$3萬

水電：$4萬

油漆：$3萬

分享你的裝修心得、上車故事，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

同場加映：裝修好安樂窩，可以享受下廚樂，為大家推介簡易煎牛扒食譜，即睇【下一頁

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：王芷瑩

相關文章

【靚太安樂窩】港媽1家4口住日出康城十多年　70萬裝修送大女手袋櫃
19:01 2021/04/09
【靚太安樂窩】港媽1家4口住日出康城十多年　70萬裝修送大女手袋櫃
【靚太安樂窩】夫婦賣樓套現10年後悔再上車　$58萬裝修元朗740呎私樓
16:44 2021/04/12
【靚太安樂窩】夫婦賣樓套現10年後悔再上車　$58萬裝修元朗740呎私樓
【靚太安樂窩】粉紅控港媽$5萬改造30呎芭比廚房　粉紅鋅盤水龍頭+閃粉玻璃牆超夢幻
12:09 2021/04/14
【靚太安樂窩】粉紅控港媽$5萬改造30呎芭比廚房　粉紅鋅盤水龍頭+閃粉玻璃牆超夢幻
裝修設計 疫情 北歐 葵涌廣場 設計 葵涌

最高瀏覽

【整容級化妝】由普通路人易容成韓星防彈少年團V　南韓Oppa整容級化妝技巧震憾網民
14:30 2021/04/19
【整容級化妝】由普通路人易容成韓星防彈少年團V　南韓Oppa整容級化妝技巧震憾網民
【英國王室】懷念結婚73年一生摯愛　英女皇手袋放二人生活照送別菲臘親王
19:13 2021/04/19
【英國王室】懷念結婚73年一生摯愛　英女皇手袋放二人生活照送別菲臘親王
【廖啟智喪禮】智叔遺憾比太太先行一步　陳敏兒難捨傷感：我哋會好照顧自己
17:39 2021/04/20
【廖啟智喪禮】智叔遺憾比太太先行一步　陳敏兒難捨傷感：我哋會好照顧自己